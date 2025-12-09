Producción industrial de Argentina cae 2,9% interanual en octubre: INDEC
LA NACION
BUENOS AIRES, 9 dic (Reuters) - El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIm) de Argentina retrocedió un 2,9% interanual en octubre, frente a un retroceso corregido del 0,5% del mes previo, dijo el martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El IPIm del décimo mes del año en la medición desestacionalizada bajó 0,8% respecto de septiembre y el índice serie tendencia-ciclo anotó una variación negativa 0,3% contra el mes previo, agregó.
El INDEC señaló que el acumulado en el transcurso del 2025 arroja un incremento del 3,1% interanual.
Para más información ver (Reporte de Jorge Otaola y Hernán Nessi; Editado por Walter Bianchi)
