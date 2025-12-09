LA NACION

Producción industrial de Argentina cae 2,9% interanual en octubre: INDEC

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Obelisco y edificio de la aduana
Producción industrial de Argentina cae 2,9% interanual en octubre: INDECbuteo - Shutterstock

BUENOS AIRES, 9 dic (Reuters) - El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIm) de Argentina retrocedió un 2,9% interanual en octubre, frente a un retroceso corregido del 0,5% del mes previo, dijo el martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El IPIm del décimo mes del año en la medición desestacionalizada bajó 0,8% respecto de septiembre y el índice serie tendencia-ciclo anotó una variación negativa 0,3% contra el mes previo, agregó.

El INDEC señaló que el acumulado en el transcurso del 2025 arroja un incremento del 3,1% interanual.

- Para más información ver (Reporte de Jorge Otaola y Hernán Nessi; Editado por Walter Bianchi)

LA NACION
Más leídas
  1. Robaron ocho cuadros de Henri Matisse: hay un detenido y un prófugo
    1

    Robaron a punta de pistola ocho collages de Henri Matisse en Brasil

  2. Construirán en Buenos Aires el primer edificio residencial del mundo de una marca hotelera de lujo
    2

    Construirán en Buenos Aires el primer edificio residencial del mundo de una marca hotelera de lujo

  3. Galperin habló sobre el reclamo de Mercado Libre por nuevas reglas para competir con Shein y Temu
    3

    Marcos Galperin habló sobre el reclamo de Mercado Libre por nuevas reglas para competir con Shein y Temu

  4. Matías Almeyda y un fuerte encontronazo con una jueza de línea: “Tengo tres hijas, señorita”
    4

    Matías Almeyda y un fuerte encontronazo con una jueza de línea: “Tengo tres hijas, señorita”

Cargando banners ...