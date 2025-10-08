Producción industrial de Argentina cae 4,4% interanual en agosto: Indec

BUENOS AIRES, 8 oct (Reuters) - El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIm) de Argentina bajó un fuerte 4,4% interanual en agosto, frente a una merma corregida del 0,9% del mes previo, dijo el miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El IPIm en la medición desestacionalizada mejoró un 0,6% respecto de julio y el índice serie tendencia-ciclo anotó una variación negativa del 0,5% contra el mes previo, agregó.

El acumulado en lo que va de 2025 muestra un incremento del 4,4% interanual, dijo el Indec.

- Para más información ver (Reporte de Walter Bianchi Editado por Hernán Nessi)