Producción industrial de Brasil retoma la tendencia a la baja en septiembre

SAO PAULO, 4 nov (Reuters) - La producción industrial de Brasil cayó en septiembre, mostraron el martes los datos de la agencia de estadísticas IBGE, igualando las expectativas del mercado y perdiendo impulso en medio de los altos costos de endeudamiento.

Tras un repunte en agosto, la producción industrial de la mayor economía de América Latina cayó un 0,4% en septiembre respecto al mes anterior, dijo el IBGE, reanudando una tendencia a la baja desde abril.

En septiembre, "importantes caídas en la producción" en segmentos clave como el farmacéutico, las industrias extractivas y el sector automovilístico arrastraron a la baja la producción, dijo el director de investigación del IBGE, André Macedo, en un comunicado.

Tres de las cuatro principales categorías económicas encuestadas registraron una caída de la producción.

El economista jefe para América Latina de Pantheon Macroeconomics, Andrés Abadía, prevé que la producción industrial siga presionada a corto plazo, pero ve margen de mejora el año que viene, a medida que la relajación de la inflación y los posibles recortes de tasas apoyen la demanda interna.

"El impulso de las industrias extractivas se está suavizando, mientras que la industria manufacturera sigue luchando bajo unas condiciones financieras restrictivas, un mercado laboral que se enfría y la desaceleración de la demanda interna", dijo.

Los responsables de política monetaria del Banco Central de Brasil anunciarán su próxima decisión de tasas el miércoles, tras haber señalado que mantendrán estable el costo del crédito durante un periodo prolongado en el 15%, su nivel más alto en casi 20 años, en un esfuerzo por frenar la inflación.

En términos anuales, la producción industrial aumentó un 2% en septiembre. Los economistas encuestados por Reuters esperaban una subida del 1,7%. (Reporte de Isabel Teles. Editado en Español por Manuel Farías)