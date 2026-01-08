Producción industrial de Brasil se mantiene estable en noviembre en medio de altas tasas de interés

SAO PAULO, 8 ene (Reuters) -

La producción industrial de Brasil se mantuvo sin cambios en noviembre respecto a octubre, dijo el jueves la agencia gubernamental de estadísticas IBGE, en medio de señales de que las altas tasas de interés están desacelerando la actividad en la mayor economía de América Latina.

* La estimación promedio de un sondeo de Reuters preveía un aumento del 0,2%.

* La producción en noviembre cayó un 1,2% respecto al año anterior, mientras que los mercados esperaban una baja del 0,1%.

* La producción descendió en dos de las cuatro principales categorías analizadas en noviembre, según el IBGE.

* La principal influencia negativa procedió de las industrias extractivas, que disminuyeron un 2,6% en el mes, añadió el organismo.

* Los elevados costos de los préstamos siguen pesando sobre el sector, ya que el Banco Central mantiene las tasas de interés cerca del 15%, el nivel más alto en dos décadas, en un intento de controlar la persistente inflación.

(Reporte de Isabel Teles; Edición de Gabriel Araujo)