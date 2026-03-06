Producción industrial de Brasil supera las expectativas en enero

SAO PAULO, 6 mar (Reuters) - La producción industrial de Brasil aumentó más de lo esperado en enero con respecto a diciembre, informó el viernes la agencia de estadísticas del gobierno IBGE, a pesar de que las altas tasas de interés afectan a la mayor economía de América Latina.

* La producción aumentó un 1,8% en enero, según el IBGE.

* La estimación promedio de una encuesta de Reuters proyectaba un aumento del 0,7%.

* El resultado supuso la subida más pronunciada desde junio de 2024, tras el fuerte descenso del mes anterior.

* La producción aumentó en las cuatro categorías principales encuestadas en enero, según el IBGE.

* En comparación con el año anterior, la producción en enero creció un 0,2%, mientras que los economistas esperaban una caída del 0,7%.

CONDICIONES FINANCIERAS AJUSTADAS

* Aunque el repunte de enero compensa en parte el débil final del cuarto trimestre de 2025, las perspectivas siguen siendo cautelosas, advirtió Andrés Abadia, economista jefe para América Latina de Pantheon Macroeconomics.

* "Las bajadas de las tasas de interés este año, el apoyo fiscal antes de las elecciones y las posibles ganancias del acuerdo entre la UE y Mercosur probablemente proporcionarán algunos impulsos positivos, pero la debilidad de la inversión y la incertidumbre política mantienen los riesgos inclinados a la baja", afirmó.

* El Banco Central de Brasil ha mantenido las tasas de interés cerca del máximo de dos décadas, en el 15%, en un intento por controlar la inflación persistente, lo que indica que podría empezar a flexibilizar su política en marzo. (Reporte de Isabel Teles; edición de Aida Pelaez-Fernández; Editado en español por Ricardo Figueroa)