Producción industrial de España volvió a descender en agosto

La producción industrial en España continuó su descenso en agosto, un mes después de una caída notable en julio, debido a una disminución de la actividad en el sector de la energía, según los datos publicados el lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo con los datos corregidos por las variaciones estacionales y de calendario del INE, la producción industrial en España disminuyó un 0,1% en un mes, tras una caída del 0,5% en julio, en pleno período estival.

La tendencia se explica principalmente por una disminución de la actividad en el sector energético (-0,7%), que ya había experimentado un notable descenso en julio.

En términos interanuales, la producción industrial en España muestra un aumento del 3,4%, gracias a los buenos resultados de los bienes de equipo (+4,9%) y de consumo (+3,9%).

