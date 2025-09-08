Producción industrial de la Argentina cae 1,1% interanual en julio: Indec

(Agrega información)

BUENOS AIRES, 8 sep (Reuters) - El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIm) de Argentina retrocedió un 1,1% interanual en julio, frente a un avance corregido del 9,4% del mes previo, dijo el lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La caída de julio corta una seguidilla de siete meses consecutivos con resultado positivo. En noviembre de 2024 había registrado una baja del 1,7%.

El IPIm del séptimo mes del año en la medición desestacionalizada bajó un 2,3% respecto de junio y el índice serie tendencia-ciclo anotó una variación negativa del 0,9% contra el mes previo, agregó.

"En julio de 2025, nueve de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales", dijo el informe.

Añadió que "en orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en 'Alimentos y bebidas' 3%; 'Prendas de vestir, cuero y calzado' 10,7%; 'Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes' 8,4%", entre las principales.

El Indec señaló que el acumulado en el transcurso del 2025 arroja un incremento del 5,8% interanual.

