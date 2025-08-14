Producción industrial de la eurozona cae un 1,3% en junio y no alcanza previsiones

Por Lynx Insight Service

* La producción industrial de la eurozona cayó un 1,3% en términos mensuales en junio, según dijo el jueves Eurostat, instituto estadístico de la Unión Europea.

* El dato intermensual de mayo fue revisado a la baja, desde un 1,7% a un 1,1%.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra bajaría un 1,0% en junio.

* En términos interanuales, la producción industrial en los 19 países de la eurozona subió un 0,2% en junio, después de que el dato de mayo se revisara a la baja, desde un 3,7% a un 3,1%.

* El sondeo entre economistas había previsto que el crecimiento interanual de la producción fuera del 1,7% en junio.