LA NACION

Producción industrial de la eurozona cae un 1,3% en junio y no alcanza previsiones

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Producción industrial de la eurozona cae un 1,3% en junio y no alcanza previsiones
Producción industrial de la eurozona cae un 1,3% en junio y no alcanza previsionesEUROPA PRESS - EUROPA PRESS

Por Lynx Insight Service

* La producción industrial de la eurozona cayó un 1,3% en términos mensuales en junio, según dijo el jueves Eurostat, instituto estadístico de la Unión Europea.

* El dato intermensual de mayo fue revisado a la baja, desde un 1,7% a un 1,1%.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra bajaría un 1,0% en junio.

* En términos interanuales, la producción industrial en los 19 países de la eurozona subió un 0,2% en junio, después de que el dato de mayo se revisara a la baja, desde un 3,7% a un 3,1%.

* El sondeo entre economistas había previsto que el crecimiento interanual de la producción fuera del 1,7% en junio.

LA NACION
Más leídas
  1. Este es el nombre de mujer más atractivo del mundo, según la inteligencia artificial
    1

    Este es el nombre de mujer más atractivo del mundo, según la inteligencia artificial

  2. El exmarido de Julieta Prandi fue condenado a 19 años de prisión en la causa por abuso contra la modelo
    2

    El exmarido de Julieta Prandi fue condenado a 19 años de prisión en la causa por abuso contra la modelo

  3. De niño estuvo tres años desaparecido pero la difusión de su foto en una factura de teléfono puso fin al enigma
    3

    De niño estuvo tres años desaparecido pero la difusión de su foto en una factura de teléfono puso fin al enigma: “Necesito saber quién me cuidó”

  4. Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026
    4

    Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026

Cargando banners ...