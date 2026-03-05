Producción industrial francesa tuvo leve repunte en enero, impulsada por el sector aeronáutico

La producción industrial de Francia repuntó un 0,5% en enero, impulsada por el desempeño del sector aeronáutico, afirmó este jueves el instituto nacional de estadística Insee.

El fabricante de aviones Airbus había anunciado en febrero un objetivo récord de entrega de 870 aviones comerciales en 2026, frente a los 793 de 2025, un aumento del 4% respecto al año anterior.

"Sin embargo, la producción disminuye en todos los demás sectores" con respecto al mes anterior, añadió el instituto.

Es el caso de la industria agroalimentaria (-0,8%), los equipos eléctricos, electrónicos e informáticos (-0,5%) y también de los "otros productos" (que incluyen, entre otros, la metalurgia, la química y la farmacia, -0,9%).

Si se consideran los tres últimos meses (el período de noviembre a enero), la producción industrial del país aumentó un 1,9% interanual, también favorecida por la buena coyuntura en el sector aeronáutico.

"La producción aumenta de forma muy marcada en la fabricación de material de transporte (+11,9%). También aumenta, aunque más moderadamente, en la fabricación de otros productos industriales (metalurgia, química, farmacia)", con un +0,9%, subrayó el Insee.

En la construcción, una categoría tratada aparte, la producción disminuyó un 1,4% en enero en términos mensuales, tras el +2,0% de diciembre.

La producción en este sector (edificación, obra civil y construcción especializada), en los tres últimos meses disponibles, "es un 3,1% inferior a la de los mismos tres meses del año anterior", indicó la institución.