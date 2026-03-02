Producción manufacturera de EE. UU. crece de forma constante en febrero; precios de insumos se disparan

WASHINGTON, 2 mar (Reuters) -

La actividad manufacturera de Estados Unidos creció de manera constante en febrero, pero el índice de precios pagados por las fábricas por los insumos tocó un pico de casi tres años y medio, lo que pone de relieve los riesgos al alza de la inflación en medio de los aranceles a las importaciones, incluso antes de que los ataques contra Irán hicieran subir los precios del petróleo

El Instituto de Gerencia y Abastecimiento dijo el lunes que su PMI manufacturero apenas varió el mes pasado, situándose en 52,4 frente a los 52,6 registrados en enero. Es el segundo mes consecutivo en que el PMI se sitúa por encima del nivel 50, lo que indica expansión. Los economistas encuestados por Reuters esperaban un descenso hasta 51,8

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado sus ataques más ambiciosos contra Irán en décadas, matando al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Los precios del crudo y el gas natural se dispararon, ya que los ataques y las represalias de Teherán obligaron a cerrar instalaciones petroleras y gasísticas en todo Oriente Medio y perturbaron el transporte marítimo en el crucial estrecho de Ormuz

El repunte de la actividad industrial en enero, tras 10 meses consecutivos de contracción, se atribuyó a la reposición de existencias tras la temporada navideña, así como a lo que el ISM describió como compras "para adelantarse a las subidas de precios previstas debido a los actuales problemas arancelarios"

Los amplios aranceles impuestos por el presidente Donald Trump han limitado la fabricación, que representa el 10,1% de la economía

El mes pasado, la Corte Suprema anuló los aranceles que Trump había aplicado en virtud de una ley destinada a situaciones de emergencia nacional. Sin embargo, el mandatario impuso con rapidez un arancel global del 10% durante 150 días para sustituir algunos de los gravámenes de emergencia y luego anunció que subiría al 15%

En medio de la incertidumbre arancelaria, el sector tecnológico de la industria manufacturera ha recibido un impulso gracias a la aceleración de la adopción de la inteligencia artificial y la construcción de centros de datos

El sector aún no ha experimentado el renacimiento que Trump preveía con sus aranceles a la importación. El empleo en el sector manufacturero ha disminuido en 83.000 puestos de trabajo desde enero de 2025

(Reporte de Lucia Mutikani; editado en español por Carlos Serrano)