Producción manufacturera de EEUU aumenta de forma inesperada en diciembre

WASHINGTON, 16 ene (Reuters) - La producción manufacturera estadounidense aumentó de forma inesperada en diciembre, gracias a un alza de la producción de metales primarios que compensó un descenso en las plantas de ensamblaje de vehículos de motor, aunque la actividad se contrajo en el cuarto trimestre con el telón de fondo de los problemas derivados de los aranceles a la importación.

La Reserva Federal informó el viernes de que la producción manufacturera subió un 0,2% en diciembre, tras una mejora revisada al alza del 0,3% en el mes previo. Los economistas sondeados por Reuters habían pronosticado que la producción del sector, que representa el 10,1% de la economía, caería un 0,2% tras una lectura sin cambios en noviembre.

La producción fabril se elevó un 2% interanual en diciembre, pero cayó a una tasa anualizada del 0,7% en el cuarto trimestre, después de crecer a un ritmo del 2,8% en el tercer trimestre.

El sector manufacturero se ha visto perjudicado por los aranceles de importación del presidente Donald Trump, que irónicamente ha defendido como necesarios para restaurar una base industrial nacional en declive desde hace mucho tiempo.

Aunque los gravámenes han apuntalado industrias como la de los metales primarios, que se enfrentaban a una dura competencia extranjera, y un auge de la inversión en inteligencia artificial ha apoyado a ciertos segmentos, el resto de la industria manufacturera ha sufrido, y el sector perdió 68.000 puestos de trabajo en 2025.

Los economistas han sostenido durante mucho tiempo que el renacimiento de la industria manufacturera era imposible debido a problemas estructurales, como la escasez de trabajadores. No obstante, esperaban alguna mejora este año a medida que surtieran efecto los recortes fiscales de Trump.

La producción de metales primarios aumentó un 2,4%. También hubo alzas considerables en la producción de equipos eléctricos, electrodomésticos y componentes, así como el sector aeroespacial y de transportes varios. Sin embargo, la producción de vehículos de motor cayó un 1,1%, bajando por cuarto mes seguido, con un declive del 2,8% interanual en el sector en diciembre.

La producción minera cayó un 0,7% tras repuntar un 1,7% el mes anterior; la producción industrial general aumentó un 0,4% tras un avance similar en noviembre; y la producción industrial creció un 2% interanual en diciembre, tras ganar un 0,7% en el cuarto trimestre. (Reporte de Lucia Mutikani; editado en español por Javier Leira)