Producción minera de Chile cae en agosto por bajas en el cobre y el litio

La producción minera de Chile cayó 6,3% en agosto respecto a igual mes de 2023, por un menor procesa

Producción minera de Chile cae en agosto por bajas en el cobre y el litio
Producción minera de Chile cae en agosto por bajas en el cobre y el litio

La producción minera de Chile cayó 6,3% en agosto respecto a igual mes de 2024, por un menor procesamiento de cobre y litio, informó el martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Chile es el principal productor de cobre del mundo, con 24% de la oferta global, y el segundo mayor productor mundial de litio. Ambos metales son claves para la transición energética con la que se busca reemplazar a los combustibles fósiles.

De acuerdo con el INE, la caída interanual se debe a la menor actividad registrada en los tres tipos de minería que componen el indicador.

La minería metálica, con el cobre como actor determinante, presentó un retroceso de 5,2%, según el ente estadístico.

El informe del INE aseguró que cayó la extracción y el procesamiento del metal rojo "producto de una paralización y una baja ley de mineral (o calidad de metal en la roca extraída, ndlr) en algunas importantes empresas del rubro".

En agosto se registró también "un decrecimiento en la producción de carbonato de litio", destacó el documento.

ps/mar

