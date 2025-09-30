Producción minera de Chile cae en agosto por bajas en el cobre y el litio
La producción minera de Chile cayó 6,3% en agosto respecto a igual mes de 2023, por un menor procesa
- 1 minuto de lectura'
La producción minera de Chile cayó 6,3% en agosto respecto a igual mes de 2024, por un menor procesamiento de cobre y litio, informó el martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Chile es el principal productor de cobre del mundo, con 24% de la oferta global, y el segundo mayor productor mundial de litio. Ambos metales son claves para la transición energética con la que se busca reemplazar a los combustibles fósiles.
De acuerdo con el INE, la caída interanual se debe a la menor actividad registrada en los tres tipos de minería que componen el indicador.
La minería metálica, con el cobre como actor determinante, presentó un retroceso de 5,2%, según el ente estadístico.
El informe del INE aseguró que cayó la extracción y el procesamiento del metal rojo "producto de una paralización y una baja ley de mineral (o calidad de metal en la roca extraída, ndlr) en algunas importantes empresas del rubro".
En agosto se registró también "un decrecimiento en la producción de carbonato de litio", destacó el documento.
ps/mar
Otras noticias de Transición energética
- 1
Martín Fierro 2025: así fue la ceremonia que coronó a Santiago del Moro con el gran premio de la noche
- 2
Con turbinas especiales: un investigador del Conicet trabaja en una solución energética de alto impacto
- 3
Manuel Antelo: “No podemos ser tan ingratos de no reconocer el cambio”
- 4
Martín Fierro 2025 a la TV: uno por uno, todos los ganadores