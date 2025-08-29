Producción petrolera de EEUU toca pico en junio: EIA

Por Georgina McCartney y Shariq Khan

HOUSTON, EEUU, 29 ago (Reuters) - La producción de crudo de Estados Unidos alcanzó un récord histórico en junio, con un aumento de 133.000 barriles por día (bpd), a 13,58 millones de bpd, según datos publicados por la Administración de Información de Energía (EIA) en el marco de su serie Suministro Petrolero Mensual.

Según los datos, el bombeo en Texas, el mayor productor, aumentó en 11.000 bpd, a 5,72 millones de bpd, la cifra más alta desde abril. En Nuevo México, el segundo mayor productor, la extracción aumentó en 40.000 bpd intermensuales, a 2,24 millones de bpd, su nivel más alto desde marzo.

La producción de la región federal del Golfo de México en alta mar alcanzó su nivel más alto desde octubre de 2023, con un aumento de 67.000 bpd, a 1,92 millones de bpd en junio, según los datos de la EIA.

El producto suministrado de crudo y productos petrolíferos en Estados Unidos, un indicador de la demanda, subió 684.000 bpd en junio, a su máximo desde octubre de 2024, con 21 millones de bpd.

La demanda de gasolina aumentó en 205.000 bpd en junio, a 9,23 millones de bpd, su cota más elevada desde julio de 2024, mientras que la demanda de combustible para aviones alcanzó su nivel más alto desde agosto de 2018 durante el mismo periodo, ganando 84.000 bpd, a 1,85 millones de bpd.

