Producción petrolera de la OPEP cae en diciembre por Irán y Venezuela: sondeo de Reuters

Por Alex Lawler

LONDRES, 9 ene (Reuters) - La producción petrolera de la OPEP cayó en diciembre debido a la menor oferta de Irán y Venezuela, que contrarrestaron un acuerdo de la OPEP+ para aumentar el bombeo durante el mes, según un sondeo de Reuters realizado el viernes.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo bombeó 28,4 millones de barriles por día (bpd) el mes pasado, 100.000 bpd menos que el total revisado de noviembre, según el sondeo, en el que Irán registró el mayor descenso.

La OPEP+, integrada por la OPEP y aliados como Rusia, ha ralentizado el ritmo de sus aumentos mensuales de producción ante la preocupación de un exceso de oferta. Muchos miembros se acercan al límite de su capacidad y a algunos se les ha encomendado recortes adicionales para compensar la sobreproducción anterior, lo que limita el impacto de nuevos incrementos.

En virtud de un acuerdo de ocho miembros de la OPEP+ relativo a la producción de diciembre, los cinco que son miembros de la OPEP -Arabia Saudita, Argelia, Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos- debían elevar la producción en 85.000 bpd antes del efecto de los recortes compensatorios por un total de 135.000 bpd para Irak y EAU.

La encuesta muestra que el aumento real de los cinco fue de 20.000 bpd.

El suministro de crudo iraní se redujo en 100.000 bpd en diciembre, según la encuesta. Irán está sometido a sanciones por parte de Estados Unidos que pretenden frenar sus exportaciones de crudo debido a las actividades nucleares de Teherán, y las últimas medidas se anunciaron en diciembre.

El suministro de crudo venezolano disminuyó en 70.000 bpd en diciembre, según la encuesta, en medio de un bloqueo estadounidense para reducir los envíos, y se estima que el impacto aumentará este mes.

La consultora Energy Aspects no observó cambios significativos en la producción venezolana durante la mayor parte de diciembre y prevé que la producción de crudo y condensados se reduzca a 950.000 bpd este mes, frente a los 1,1 millones de bpd de diciembre, según Livia Gallarati, de Energy Aspects.

(Reporte adicional de Ahmad Ghaddar; editado en español por Carlos Serrano)