Producción petrolera en EE. UU. cae en diciembre a su nivel más bajo desde junio de 2025: EIA

NUEVA YORK, 27 feb (Reuters) -

La producción petrolera estadounidense cayó por segundo mes consecutivo en diciembre a su nivel más bajo desde junio del año pasado, mientras que la demanda alcanzó su máximo en varios meses, informó el viernes la Administración de Información de Energía (EIA).

La producción de crudo alcanzó una media de 13,66 millones de bpd en diciembre, lo que supone un descenso de unos 133.000 bpd respecto a noviembre, según la EIA.

Se trata del mayor descenso mensual de la producción petrolera estadounidense desde enero de 2025, cuando las condiciones meteorológicas adversas provocaron el cierre de los principales centros de bombeo.

Estados Unidos es el principal productor y consumidor de petróleo del mundo, pero los analistas esperaban una ralentización del bombeo como respuesta a la caída de los precios del petróleo en los últimos años. Los futuros del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos cotizaban cerca de los 67 dólares el viernes, frente a los 77,50 dólares aproximadamente en la misma fecha de 2024.

La demanda total de petróleo en Estados Unidos aumentó en 624.000 bpd a 20,85 millones de bpd en diciembre, la cifra más alta desde agosto, según datos de la EIA.

La demanda de gasolina aumentó en 101.000 bpd a 8,78 millones de bpd en diciembre, mientras que la demanda de combustibles destilados, que incluyen el diésel y el gasóleo de calefacción, aumentó en 16.000 bpd a 3,81 millones de bpd, según los datos. (Reporte de Shariq Khan y Scott DiSavino en Nueva York)