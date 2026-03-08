Producción petrolera iraquí se desploma tras bloqueo del estrecho de Ormuz por el conflicto: fuentes

Por Ahmed Rasheed y Aref Mohammed

BAGDAD, 8 mar (Reuters) - La producción petrolera iraquí procedente de sus principales yacimientos del sur del país ha caído un 70%, hasta apenas 1,3 millones de barriles diarios, ya que el país no puede exportar petróleo a través del estrecho de Ormuz debido a la guerra con Irán, según informaron el domingo tres fuentes del sector.

La producción de los yacimientos se situaba en torno a los 4,3 millones de barriles diarios antes de la guerra.

"El almacenamiento de crudo ha alcanzado su capacidad máxima y la producción restante tras el importante recorte se utilizará para abastecer a las refinerías del país", afirmó un responsable de la empresa estatal Basra Oil Company (BOC), que gestiona las operaciones de producción y exportación de los yacimientos del sur.

El estrecho de Ormuz es uno de los principales puntos de tránsito de petróleo del mundo, por el que circula aproximadamente una quinta parte del flujo mundial de petróleo y gas natural licuado.

Las exportaciones de este miembro de la OPEP también se redujeron drásticamente hasta una media de unos 800.000 barriles diarios el domingo, con solo dos petroleros cargando, ya que los buques no pueden circular libremente por el estrecho hasta las terminales del sur de Irak, según la fuente.

