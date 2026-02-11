Producción petrolera rusa cayó 58.000 barriles diarios en enero, según datos de la OPEP

MOSCÚ, 11 feb (Reuters) - La producción petrolera rusa descendió alrededor de 58.000 barriles diarios, o un 0,6%, en enero respecto de diciembre, a 9,246 millones de barriles diarios, según una copia de los datos mensuales de la OPEP revisados por Reuters el miércoles.

Rusia ha logrado mantener su producción de petróleo prácticamente estable a pesar de las sanciones occidentales por Ucrania y de que las exportaciones de crudo a la India, su segundo mayor comprador después de China, han caído debido a la presión de Estados Unidos.

Rusia es el tercer mayor productor de petróleo del mundo, después de Estados Unidos y Arabia Saudí. También posee las mayores reservas de gas natural del mundo.

En su informe mensual, la OPEP también indicó que la producción de petróleo de Kazajistán el mes pasado cayó en 249.000 bpd, a 1,326 millones de bpd, lo que supuso la mayor contribución a la disminución general de la producción de 439.000 bpd del grupo OPEP+ en enero con respecto a diciembre. (Reportaje de Reuters)