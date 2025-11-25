Producción ucraniana de semillas de girasol 2025 no superará los 10,5 millones de toneladas, dice sindicato

KIEV, 25 nov (Reuters) - Ucrania casi ha terminado su cosecha de semillas de girasol de 2025 y la producción no superará los 10,5 millones de toneladas métricas, dijo el martes el principal sindicato de agricultores del país, UAC.

La previsión del sindicato coincide con las estimaciones de los productores de aceite de girasol.

Ucrania es el mayor exportador mundial de aceite de girasol, con una cuota de mercado del 44%, según los productores locales.

El analista ASAP Agri recortó en octubre su previsión para la cosecha ucraniana de semillas de girasol de 2025 a 10,8 millones de toneladas desde 11,4 millones, y este mes dijo que revisaría las perspectivas. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)