Producción y venta de vapeadores en México será castigada con penas de hasta ocho años de cárcel

CIUDAD DE MÉXICO, 11 dic (Reuters) - El Senado mexicano ratificó varias reformas legales que castigan con penas de cárcel de hasta ocho años y multas de hasta $226.000 (US$12.500) la producción o venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos, en medio de críticas de la oposición, que tilda la medida de "prohibicionista".

Los cambios legislativos a la Ley General de Salud, aprobados con el voto mayoritario de senadores oficialistas la noche del miércoles y que habían recibido el visto bueno de la cámara baja el martes, deben ser ahora promulgados por la presidenta Claudia Sheinbaum, favorable a la iniciativa.

"Hay esta idea de que el no fumar tabaco o un cigarro se puede sustituir por un vapeador y la verdad es que los vapeadores en algunos casos incluso hacen más daño que los cigarros", dijo el viernes la mandataria, consultada sobre las reformas. "Ni hay que fumar cigarros ni hay que utilizar los vapeadores", añadió.

Sheinbaum dijo que "se trabaja con los estados (mexicanos) para poder evitar que haya un mercado no legal de estos productos", en alusión a la posibilidad de que su venta pase a manos del crimen organizado en un país azotado por la acción de poderosos cárteles de drogas.

El senador opositor Luis Colosio acusó el jueves al oficialismo de tomar una "ruta prohibicionista". "Una vez más vemos cómo el Gobierno renuncia a regular, a vigilar, a acompañar porque las prohibiciones no son más que una salida fácil a un problema que no quieren o no puede controlar", sentenció.

Al calor de las medidas contra el tabaco en todo el mundo, México prohibió en la primera década del 2000 el consumo de cigarrillos en la mayoría de espacios públicos y en 2023 vetó la venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos, que tampoco está permitida en países como Argentina o Brasil en la región.

Sin embargo, medios de comunicación mexicanos mostraron en las últimas horas que los vapeadores y cigarrillos electrónicos seguían vendiéndose en comercios del centro de Ciudad de México, mientras las autoridades no han informado sobre cómo atajarán el tráfico de esos productos en la calle.

"Estaría bien que los prohíban porque personas como yo los seguimos comprando y la verdad es que se encuentran en todos lados muy baratos", dijo a Milenio TV una joven identificada como Valentina. "No sabía tampoco que ya era ilegal venderlos", añadió.

(1 dólar = 18.0580 pesos mexicanos) (Reporte de Raúl Cortés Fernández; Editado por Adriana Barrera)