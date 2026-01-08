Productividad de EEUU en el tercer trimestre aumenta al ritmo más rápido en dos años

WASHINGTON, 8 ene (Reuters) - La productividad de los trabajadores estadounidenses creció a su ritmo más rápido en dos años en el tercer trimestre, ya que las empresas invirtieron fuertemente en inteligencia artificial, deprimiendo los costes laborales.

La productividad no agrícola, que mide la producción por hora por trabajador, se aceleró a una tasa anualizada del 4,9%, dijo el jueves la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

Ese fue el ritmo más rápido desde el tercer trimestre de 2021 y siguió a una tasa de crecimiento revisada al alza del 4,1% en el segundo trimestre. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que la productividad crecería a un ritmo del 3,0%, tras el ritmo de expansión del 3,3% registrado en el trimestre abril-junio.

El informe se retrasó por los 43 días de cierre del gobierno federal.

La productividad creció un 1,9% con respecto al año anterior. Las empresas están invirtiendo en inteligencia artificial, lo que, según los economistas, podría impulsar aún más la productividad.

El aumento de la productividad ayuda a explicar la brecha entre el fuerte crecimiento del producto interior bruto y un mercado laboral mediocre. La economía creció a un fuerte ritmo del 4,3% en el tercer trimestre.

En cambio, el aumento del empleo privado fue de 55.000 puestos de trabajo al mes por término medio en los tres meses transcurridos hasta octubre.

Los costos laborales unitarios (el precio de la mano de obra por unidad de producción) disminuyeron un 1,9% en el tercer trimestre. En el trimestre abril-junio el descenso fue del 2,9%.

Los costos laborales aumentaron un 1,2% con respecto al año anterior. (Reportaje de Lucia Mutikani; Editado en español por Juana Casas)