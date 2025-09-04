Productividad de trabajadores estadounidenses es revisada fuertemente al alza en segundo trimestre

WASHINGTON, 4 sep (Reuters) - La productividad de los trabajadores estadounidenses creció más de lo que se pensaba inicialmente en el segundo trimestre, frenando el aumento de los costos laborales.

La productividad no agrícola, que mide la producción horaria por trabajador, aumentó a un ritmo anualizado del 3,3% el pasado trimestre, según informó el jueves la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

La cifra fue revisada al alza desde el ritmo de aumento del 2,4% comunicado con anterioridad. Los economistas encuestados por Reuters esperaban una mejora del 2,7%.

La productividad disminuyó un 1,8% en el primer trimestre. Creció a un ritmo del 1,5% desde hace un año, revisado al alza desde el ritmo del 1,3% estimado el mes pasado. La productividad podría verse impulsada por el auge de la inversión en inteligencia artificial.

Los costos laborales unitarios -el precio de la mano de obra por unidad de producción- aumentaron un 1% el trimestre pasado. Se revisaron a la baja desde el ritmo de crecimiento del 1,6% comunicado con anterioridad. Los costos laborales aumentaron un 2,5% con respecto al año anterior, por debajo del 2,6% registrado previamente.

