Productor colombiano de alimentos Nutresa reporta aumento de utilidad en 2025
BOGOTÁ, 19 feb (Reuters) - La utilidad neta de Grupo Nutresa, el mayor productor de alimentos procesados de Colombia, subió un 64,5% interanual en 2025 a 1,23 billones de pesos (336,7 millones de dólares), por un aumento de las ventas y una reducción de los gastos operativos, informó el jueves la firma.
En 2024, la ganancia neta de la empresa fue de 751.281 millones de pesos.
En tanto, el EBITDA aumentó un 22,7% a 2,91 billones de pesos (793,8 millones de dólares) al cierre de 2025, precisó Nutresa en un comunicado.
Los ingresos operacionales subieron un 10,7% interanual en 2025 a 20,5 billones de pesos (5.608,5 millones de dólares).
Durante 2025, Grupo Nutresa reportó unas ventas por 20,6 billones de pesos (5.614,2 millones de dólares), un 10,7% superiores a las reportadas en 2024.
"Los resultados financieros de Grupo Nutresa en 2025 reflejan la solidez de las capacidades corporativas del Grupo y la exitosa implementación de la estrategia de rentabilización sostenible, en la cual estamos evolucionando el modelo de negocio para ser más eficientes, ágiles y pertinentes para nuestros consumidores", dijo el presidente del Grupo Nutresa, Jaime Gilinski, en un comunicado.
Grupo Nutresa es un grupo integrado y diversificado de empresas de alimentos que opera principalmente en Colombia y Latinoamérica a través de ocho unidades de negocio: cárnicos, galletas, chocolates, cafés, Tresmontes Lucchetti (TMLUC), alimentos al consumidor, helados, pastas y otros.
El grupo tiene presencia directa en 18 países de los cinco continentes, con 46 plantas de producción desde las que fabrica productos disponibles en 73 naciones.
(1 dólar = 3.669,21 pesos) (Reporte de Luis Jaime Acosta)