Productor colombiano de alimentos Nutresa reporta aumento de utilidad en 2025

BOGOTÁ, 19 feb (Reuters) - La utilidad neta de Grupo Nutresa, el mayor productor ‌de alimentos procesados ‌de ⁠Colombia, subió un 64,5% interanual en 2025 a 1,23 billones de pesos (336,7 millones de ​dólares), por ⁠un ⁠aumento de las ventas y una reducción de los gastos ​operativos, informó el jueves la firma.

En 2024, ‌la ganancia neta de la ​empresa fue de 751.281 millones ​de pesos.

En tanto, el EBITDA aumentó un 22,7% a 2,91 billones de pesos (793,8 millones de dólares) al cierre de 2025, precisó Nutresa en un comunicado.

Los ingresos operacionales subieron un 10,7% ​interanual en 2025 a 20,5 billones de pesos (5.608,5 millones de dólares).

Durante 2025, ⁠Grupo Nutresa reportó unas ventas por 20,6 billones de pesos (5.614,2 millones ‌de dólares), un 10,7% superiores a las reportadas en 2024.

"Los resultados financieros de Grupo Nutresa en 2025 reflejan la solidez de las capacidades corporativas del Grupo y la exitosa implementación de la estrategia de rentabilización sostenible, en la cual ‌estamos evolucionando el modelo de negocio para ser más eficientes, ágiles ⁠y pertinentes para nuestros consumidores", dijo el presidente ‌del Grupo Nutresa, Jaime Gilinski, en un ⁠comunicado.

Grupo Nutresa es un grupo integrado ⁠y diversificado de empresas de alimentos que opera principalmente en Colombia y Latinoamérica a través de ocho unidades de negocio: cárnicos, galletas, chocolates, cafés, Tresmontes Lucchetti (TMLUC), alimentos al consumidor, helados, ‌pastas y otros.

El ​grupo tiene presencia directa en 18 países de los cinco continentes, con 46 plantas de producción desde las que fabrica productos disponibles en 73 ‌naciones.

(1 dólar = 3.669,21 pesos) (Reporte de Luis Jaime Acosta)