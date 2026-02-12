Productores de soja de Brasil obtienen una cosecha récord, confirma la Conab

SAO PAULO, 12 feb (Reuters) - Los productores brasileños de soja cosecharán una producción récord de casi 178 millones de toneladas métricas en la campaña comercial 2025/26, según informó la agencia agrícola Conab, ya que la recolección de esta semilla oleaginosa está muy avanzada.

La Conab también pronosticó una segunda cosecha de maíz de 109,26 millones de toneladas, unos 1,2 millones de toneladas más que en la previsión de enero.

El segundo maíz se siembra después de la cosecha de la soja y representa la mayor parte de la producción total de maíz de Brasil en un año determinado. (Reporte de Ana Mano; edición de Alex Richardson. Editado en español por Natalia Ramos)