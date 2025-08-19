Productores de soja de EEUU instan a Trump a cerrar un acuerdo de compra con China

Por Leah Douglas

WASHINGTON, 19 ago (Reuters) - Los productores de soja de Estados Unidos instaron al presidente Donald Trump en una carta enviada el martes a alcanzar un acuerdo comercial con China que asegure importantes acuerdos de compra de soja, advirtiendo de las nefastas consecuencias económicas a largo plazo si el país sigue rehuyendo el cultivo estadounidense.

China, el mayor comprador de soja del mundo, está recurriendo a los cargamentos brasileños en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos y las negociaciones en curso. El país no ha precomprado soja de la próxima cosecha estadounidense, un retraso inusual que ha preocupado a comerciantes y agricultores.

“Los agricultores de soja se encuentran bajo una tensión financiera extrema. Los precios siguen bajando y, al mismo tiempo, nuestros agricultores están pagando mucho más por los insumos y el equipo. Los agricultores de soja estadounidenses no pueden sobrevivir a una disputa comercial prolongada con nuestro mayor cliente”, decía la carta enviada el martes por la Asociación Estadounidense de la Soja a Trump.

El giro de China hacia la soja brasileña podría costar miles de millones a los agricultores estadounidenses. China compró el 54% de las exportaciones de soja estadounidense en la campaña 2023-2024, por valor de US$13.200 millones, según la ASA. Las importaciones de soja del país alcanzaron un récord en julio de este año.

Los precios de la soja saltaron después de un post del 11 de agosto de Trump en Truth Social instando a China a cuadruplicar sus compras de soja. Sin embargo, los agricultores dijeron que dudaban de que fuera posible un aumento tan grande.

“Cuanto más nos adentremos en el otoño sin llegar a un acuerdo con China sobre la soja, peores serán los impactos para los agricultores estadounidenses de soja”, decía la carta.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.