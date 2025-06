Productores europeos de metal piden frenar las exportaciones de chatarra ante los aranceles de Trump

Por Philip Blenkinsop y Julia Payne

BRUSELAS, 24 jun (Reuters) - Los productores de metal de la Unión Europea están presionando al bloque para que imponga impuestos de exportación o restricciones a los envíos de chatarra "en las próximas semanas" para frenar un fuerte aumento de los flujos hacia Estados Unidos provocado por las políticas comerciales del Gobierno de Trump.

Los productores europeos de metales están advirtiendo de la escasez de chatarra y de la ruptura de las estrategias de reducción de las emisiones de carbono, después de que el gravamen del 50% impuesto por Donald Trump al acero y el aluminio importados aumentara la demanda de chatarra libre de aranceles e inflara bruscamente los precios. La industria del aluminio pide a la UE que frene los flujos de salida utilizando medidas de autorización de las exportaciones, hasta ahora solo utilizadas durante la pandemia de Covid, cuando la Comisión Europea exigió a las empresas que solicitaran permiso para exportar equipos de protección y dosis de vacunas. Los aranceles a la exportación serían otra opción. "La chatarra es un gran problema", dijo el director general de Eurofer, Axel Eggert. "Pedimos un derecho de exportación para la chatarra", dijo destacando que la mayoría de los países productores no pertenecientes a la UE tienen restricciones en vigor. La chatarra forma parte de los esfuerzos de la UE por reducir las emisiones de carbono de la industria metalúrgica. Según la Comisión Europea, el reciclaje ahorra hasta el 95% de la energía necesaria para la producción de aluminio y el 80% en el caso del acero. Las exportaciones de chatarra a Estados Unidos casi se triplicaron hasta alcanzar las 6028 toneladas métricas en los tres primeros meses de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior, aunque partiendo de una base baja, convirtiendo un goteo en una inundación, según el grupo de presión de la industria Europe Aluminium, que incluye a Alcoa, Befesa y AMAG Austria.

Según Europe Aluminium, las exportaciones totales de chatarra de aluminio de la UE ascendieron a 345.000 toneladas métricas en el primer trimestre de este año. Ahora que Estados Unidos se queda con su chatarra, la UE quedará como principal región exportadora, afirmó.

Las exportaciones de chatarra eran un problema creciente para los productores de metal de la UE incluso antes de que Trump impusiera aranceles a las importaciones de acero primario y aluminio en un intento de fomentar la producción nacional estadounidense, dijeron los productores de metal de la UE. Un récord de 19 millones de toneladas de chatarra ferrosa salió del bloque en 2023, la mayoría a Turquía, pero también a India, Egipto, Pakistán y Estados Unidos, dijo la asociación siderúrgica europea Eurofer, que incluye a Tata Steel, Thyssenkrupp y ArcelorMittal.

Los productores de metal no pueden esperar a que el bloque llegue a un acuerdo comercial con Trump antes de tomar medidas, dijo el jefe de Europe Aluminium, Paul Voss. Dirigentes europeos han dicho que es posible que la UE no pueda alcanzar un acuerdo completo antes de la fecha límite del 9 de julio fijada por Trump. Las autorizaciones de exportación no se habían utilizado de esta manera antes, "pero tiempos extraordinarios requieren acciones extraordinarias", añadió Voss, pidiendo medidas "en las próximas semanas". (Información de Philip Blenkinsop y Julia Payne; edición de Richard Lough y David Evans; edición en español de María Bayarri Cárdenas)