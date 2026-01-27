Productores franceses de coñac pagarán por arrancar las viñas ante la caída de la demanda

PARÍS, 27 ene (Reuters) - Los productores franceses de coñac planean pagar por arrancar de raíz sus viñas para reducir la producción y hacer frente a la caída de la demanda de esta bebida de alta gama debido a los aranceles

El coñac ha sido una de las principales víctimas de las recientes tensiones comerciales entre la Unión Europea, Estados Unidos y China, que han amenazado con subirle los aranceles

Una investigación antidumping también ha afectado a las ventas de coñac en China

La principal asociación francesa de viticultores de coñac pagará a sus miembros 6.000 euros (US$7.145) por hectárea de viñedo destruida, además de los 4.000 euros ya ofrecidos por el ministerio de Agricultura francés, según declaró el martes el responsable de la UGVC

"Tenemos que reajustar el volumen de producción a la demanda", declaró a Reuters el director de la UGVC, Anthony Brun

La UGVC calcula que el volumen total de coñac vendido ha caído más de un tercio en los últimos tres años, hasta situarse en unos 140 millones de botellas en 2025

Brun dijo que pedirá prestado dinero durante un periodo de 10 años para financiar las donaciones. No quiso precisar cuántas hectáreas se destruirán

Los recientes acuerdos comerciales entre la UE y Mercosur, así como entre la UE e India, pueden abrir nuevos mercados para el coñac, pero harán falta años para crear una demanda duradera, dijo Brun, añadiendo que India parece ofrecer un potencial significativo para la industria

