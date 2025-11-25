Productos de compañía de fórmula para bebés podrían estar contaminados con bacteria del botulismo

Pruebas de la fórmula infantil de ByHeart relacionadas con un brote de botulismo que ha enfermado a docenas de bebés mostraron que todos los productos de la compañía podrían haber estado contaminados.

Pruebas de laboratorio de 36 muestras de fórmula de tres lotes diferentes mostraron que cinco muestras contenían el tipo de bacteria que puede llevar a la rara y potencialmente mortal enfermedad, avisó la compañía el lunes en su sitio web.

"Basándonos en estos resultados, no podemos descartar el riesgo de que toda la fórmula de ByHeart de todos los lotes de productos pueda haber estado contaminada", escribió la compañía.

Al menos 31 bebés en 15 estados que consumieron la fórmula de ByHeart han enfermado en el brote que comenzó en agosto, según funcionarios de salud federales y estatales. Además, otros bebés que bebieron fórmula ByHeart fueron tratados por botulismo en meses anteriores, desde noviembre de 2024, aunque no se cuentan en el brote, declararon los funcionarios.

El Clostridium botulinum tipo A, el tipo de bacteria detectada, puede estar distribuido de manera desigual en la fórmula en polvo. No todos los bebés que lo ingieren se enfermarán, aunque todos los menores de 1 año están en riesgo, según expertos médicos.

ByHeart retiró toda su fórmula a nivel nacional el 11 de noviembre. Sin embargo, algunos productos han permanecido en los estantes a pesar del retiro, según funcionarios estatales y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Los padres y cuidadores deben dejar de alimentar a los bebés con la fórmula de inmediato y monitorear a los niños en busca de síntomas, que pueden tardar hasta 30 días en aparecer.

El botulismo infantil ocurre cuando los bebés ingieren esporas que germinan en su intestino y producen una toxina. Los síntomas incluyen estreñimiento, dificultad para succionar o alimentarse, párpados caídos, expresión facial plana y debilidad en los brazos, piernas y cabeza. La enfermedad es una emergencia médica y requiere tratamiento inmediato.

Al menos 107 bebés en todo el país han sido tratados por botulismo con un medicamento intravenoso conocido como BabyBIG desde el 1 de agosto, indicaron funcionarios de salud. En un año típico, menos de 200 bebés son tratados por la enfermedad.

Para reportar una enfermedad relacionada con el brote, contacte a la FDA o complete un formulario en línea de MedWatch.

Los consumidores que compraron ByHeart en el sitio web de la compañía a partir del 1 de agosto pueden recibir un reembolso completo, una expansión de su política anterior, dijo la compañía.

