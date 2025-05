Proeuropeo lidera resultados de la segunda vuelta presidencial de Rumania

BUCAREST, Rumania (AP) — El candidato proeuropeo lideraba los resultados de la segunda vuelta presidencial de Rumania, según datos preliminares, en una votación muy seguida contra un nacionalista de extrema derecha que podría determinar la dirección geopolítica del país miembro de la OTAN.

La contienda enfrentó al favorito George Simion, de 38 años, líder de la Alianza para la Unidad de los Rumanos (AUR), de extrema derecha, contra el actual alcalde de Bucarest, Nicusor Dan. La votación se realizó meses después de que se cancelaran las elecciones anteriores debido a las denuncias de fraude, en la peor crisis política de Rumania en décadas.

Con 6,8 millones de votos contados, Dan tenía el 52,4% y Simion el 47,6%, según datos oficiales.

Miles de personas se reunieron frente a la sede de Dan, cerca del Ayuntamiento de Bucarest, para esperar los resultados finales, coreando “¡Nicusor!”. Cada vez que su ventaja se ampliaba a medida que llegaban más resultados, la multitud, muchos de los cuales ondeaban las banderas de Europa, estallaba en vítores.

Cuando la votación cerró a las 9 de la noche, 11,6 millones de personas —o alrededor del 64 % de los votantes elegibles— habían sufragado, según datos electorales oficiales. También participaron aproximadamente 1,64 millones de rumanos en el extranjero, que pudieron votar desde el viernes en centros de votación especialmente establecidos.

Después de que cerraron las urnas el domingo, Dan dijo a los medios que “las elecciones no son sobre los políticos” sino sobre comunidades y que en la votación del domingo, “ha ganado una comunidad de rumanos, una comunidad que quiere un cambio profundo en Rumania”.

“Cuando Rumania atraviesa tiempos difíciles, recordemos la fortaleza de esta sociedad rumana”, dijo. “También hay una comunidad que perdió las elecciones de hoy. Una comunidad que está justamente indignada por la forma en que se ha conducido la política en Rumania hasta ahora”.

La participación fue significativamente mayor en la segunda vuelta del domingo y se espera que juegue un papel decisivo en el resultado. En la primera ronda, el 4 de mayo, la participación final fue de 9,5 millones, o el 53% de los votantes elegibles.

El panorama político de Rumania se trastocó el año pasado cuando un tribunal superior anuló las elecciones anteriores después de que el candidato de ultraderecha Calin Georgescu lideró la primera ronda, tras acusaciones de infracciones electorales e interferencia rusa, que Moscú negó.

De pie en las escaleras del colosal edificio del Parlamento de la era comunista después de que cerraron las urnas, Simion predijo una victoria significativa sobre su oponente, a la que llamó una “victoria del pueblo rumano”. Simion dijo que Georgescu “se suponía que debía ser el presidente” antes de que se anularan las elecciones del año pasado. También pidió vigilancia contra el fraude electoral, pero dijo que en general estaba satisfecho con el desarrollo de la votación.

Poco después de las 6 de la tarde, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Andrei Tarnea, dijo en una publicación en X que la elección fue objeto de una “campaña viral de noticias falsas” en Telegram y otras redes sociales, que intentaron influir en el proceso electoral y tenían “las características de la interferencia rusa”.

Redes de desinformación coordinada han surgido como una fuerza omnipresente a lo largo de todo el ciclo electoral rumano. Las autoridades desmintieron el aluvión de noticias falsas, dijo Tarnea.

Simion apareció junto a Georgescu en un centro de votación de Bucarest el domingo y dijo a los periodistas que votó contra las “humillaciones a las que han sido sometidos nuestros hermanos y hermanas”.

“Votamos contra los abusos y contra la pobreza”, dijo. “Voté para que nuestro futuro sea decidido solo por rumanos, para los rumanos y Rumania. ¡Que Dios nos ayude!”.

¿Qué está pasando en Rumania?

Años de corrupción endémica y creciente enojo hacia la política tradicional de Rumania han alimentado un aumento en el apoyo a figuras antisistema y de ultraderecha, reflejando un patrón más amplio en toda Europa. Tanto Simion como Dan han impulsado sus carreras políticas criticando a la vieja clase política.

Las encuestas más recientes ya indicaban que la segunda vuelta sería reñida, después de que las anteriores mostraran a Simion con ventaja sobre Dan, un matemático de 55 años que se destacó como activista cívico luchando contra proyectos inmobiliarios ilegales.

Después de votar en su ciudad natal de Fagaras, Dan dijo a los periodistas que votó por los rumanos “que son tranquilos, honestos y trabajadores, y que no se han sentido representados durante mucho tiempo”.

“Voté por un cambio que traiga prosperidad, no uno que traiga inestabilidad y desincentive la inversión en Rumania”, dijo. “Voté por una dirección europea, y por una fuerte cooperación con nuestros socios europeos, no por el aislamiento de Rumania. Voté por una sociedad donde podamos tener diálogo, no una donde estemos destinados a estar divididos”.

Dan fundó el partido reformista Unión Salvar Rumania en 2016, pero luego lo dejó y se presenta de manera independiente con una plataforma a favor de la Unión Europea, que reafirma los lazos occidentales, el apoyo a Ucrania y la reforma fiscal.

La retórica de Simion previo a los comicios suscitó algunas preocupaciones de que no respetaría el resultado si perdía.

A primeras horas de la tarde, dijo a los periodistas que su equipo estaba confiado en una “victoria aplastante”, si la elección era “libre y justa”.

Sin embargo, repitió las acusaciones de irregularidades en el proceso en la vecina Moldavia y dijo que los miembros de su partido realizarían un conteo paralelo de votos después de que cerraran las urnas. Dijo a The Associated Press que hasta ahora la votación había procedido correctamente.

Adrian Nadin, un músico de 51 años que apoyó a Georgescu en las elecciones anteriores, dijo que eligió a Simion.

“Una parte de Rumania prefiere el conservadurismo”, indicó.

Luminita Petrache, una analista de delitos financieros de 32 años, no quiso decir por quién votó, pero describió la segunda vuelta como una elección geopolítica entre Oriente y Occidente.

“Es muy importante porque el próximo presidente será nuestra imagen en Europa, y (decidirá) cómo evolucionará Rumania en los próximos cinco años”, dijo. “Espero cambios en Rumania de buenas maneras”.

¿Qué sigue?

El cargo presidencial dura cinco años y tiene poderes significativos de toma de decisiones en seguridad nacional y política exterior. El ganador de la contienda del domingo deberá nominar a un nuevo primer ministro después de que Marcel Ciolacu renunció tras el fracaso del candidato de su coalición para avanzar a la segunda vuelta.

Después de quedar en cuarto lugar en la votación cancelada del año pasado, Simion apoyó a Georgescu, quien fue inhabilitado en marzo. Simion luego ascendió a favorito en la primera ronda del 4 de mayo tras convertirse en el abanderado de la ultraderecha.

Un exactivista que hizo campaña por la reunificación con la vecina Moldavia, Simion dice que se centraría en reformas como reducir la burocracia y los impuestos. Pero insiste en que su objetivo principal es restaurar la democracia. “Mi programa es volver a la democracia, a la voluntad del pueblo”, dijo.

El partido AUR que lidera dice que defiende “familia, nación, fe y libertad” y ganó prominencia en las elecciones parlamentarias de 2020. Desde entonces, ha crecido hasta convertirse en el segundo partido más grande en la legislatura rumana.

¿Una elección clara: Rusia o la UE?

Para sus críticos, Simion es un extremista prorruso que amenaza las alianzas tradicionales de Rumania en la UE y la OTAN.

En una entrevista con The Associated Press, rechazó las acusaciones, dijo que Rusia es la mayor amenaza para su país y que quiere que Rumania sea tratada como un “socio igual” en Bruselas.

“No creo que sea un candidato prorruso, tampoco creo que sea un candidato antirruso”, dijo Claudiu Tufis, profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad de Bucarest. “Creo que lo que lo impulsa es... su enfoque en lo que llamo política de identidad”.

En la primera ronda, Simion ganó un enorme 61% del voto de la gran diáspora rumana, ya que sus llamados al patriotismo movilizaron a los rumanos que se mudaron al extranjero en busca de mejores oportunidades.

Horas después de que se abrieran las urnas el viernes, Simion acusó al gobierno moldavo de fraude electoral, afirmaciones que fueron rápidamente rechazadas por las autoridades moldavas y rumanas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.