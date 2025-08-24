LA NACION

Profar impulsa dos en el 8vo y Bravos ganan 4-3 para evitar barrida de Mets

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Profar impulsa dos en el 8vo y Bravos ganan 4-3 para evitar barrida de Mets
Profar impulsa dos en el 8vo y Bravos ganan 4-3 para evitar barrida de MetsButch Dill - FR111446 AP

ATLANTA (AP) — Jurickson Profar impulsó dos carreras con un sencillo con las bases llenas y dos outs en la octava entrada, llevando el domingo a los Bravos de Atlanta a una victoria de 4-3 sobre los Mets de Nueva York.

El sencillo de Profar le dio a Atlanta una ventaja de 4-2. El dominicano Juan Soto conectó un sencillo impulsor para Nueva York en la novena antes de que el cubano Raisel Iglesias lograra su salvamento número 22.

Los Mets cayeron a siete juegos de distancia, su mayor desventaja de la temporada, de los Filis, líderes de la División Este de la Liga Nacional, antes de una serie de tres juegos entre los equipos que comienza el lunes por la noche en el Citi Field.

David Peterson permitió dos carreras en cinco 2/3 entradas, quedándose a un out de dar a los Mets su tercera apertura consecutiva de al menos seis entradas.

Tyler Kinley (2-3) lanzó la octava para llevarse la victoria.

Por los Mets, el boricua Francisco Lindor de 4-1. El dominicano Ronny Mauricio de 4-1. El venezolano Luis Torrens de 3-1.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. de 4-2.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

LA NACION
Más leídas
  1. Las zonas oscuras de un gobierno en shock
    1

    Las zonas oscuras de un gobierno en shock

  2. Una vieja trama de millones, cartelización y amigos para gestionar los fondos de la discapacidad
    2

    Una vieja trama de millones, cartelización y amigos para gestionar los fondos de la discapacidad

  3. La visión de Hernán Lacunza sobre el plan del Gobierno con el dólar y las tasas
    3

    Hernán Lacunza: “El Gobierno elige el rincón de la estabilidad y los daños colaterales se ven más adelante”

  4. Más hombres piden revertir la cirugía que se practicaron para no tener hijos: las razones
    4

    Luego del auge, más hombres piden revertir la cirugía que se practicaron para no tener hijos: los motivos

Cargando banners ...