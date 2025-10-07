Profesionales del Hospital Universitario de Jaén participan en una expedición sanitaria en Bolivia

JAÉN, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

Profesionales del Hospital Universitario de Jaén han viajado hasta Bolivia para participar en una expedición sanitaria en San Joaquín, en la región de Beni, en la zona de la selva de este país latinoamericano, para atender a la población entre los días 26 de septiembre y 15 de octubre.

En concreto, Francisco Carrasco, Ana Moral, Aurora Arévalo, Marta Martínez y Ana Rosa Mateos colaboran con la ONG vasca DOA (Denok Osasunaren Alde-todos por la salud), según ha informado este martes el Gobierno andaluz.

Este equipo realizará, entre otras, colecistectomías laparoscópicas (vesículas) hernioplastias y varices. Durante esta expedición, el equipo sanitario espera alcanzar el centenar de intervenciones entre las municipalidades de San Joaquín y San Ramón.

"Los pacientes atendidos son personas sin recursos de la amazonia boliviana, que precisan una atención sanitaria al vivir en comunidades prácticamente aisladas, próximas al río Amazonas", ha explicado Francisco Carrasco, enfermero del área quirúrgica del centro jiennense.

Los profesionales del hospital que participan en este tipo de expediciones desarrollan esta labor solidaria y altruista en las zonas más necesitadas de atención médica de todo el mundo. Entre otros proyectos humanitarios, se encuentran los de la ONG Quesada Solidaria o los que se realizan con entidades como Semillas de Esperanza, en Guatemala y Nicaragua, así como a Camerún.

El Hospital Universitario de Jaén, como hacen todos los centros del Servicio Andaluz de Salud, ofrece los permisos necesarios a los profesionales que forman parte de este tipo de expediciones. Además, contribuye con la dotación de su material, para que puedan llevar a cabo esta labor solidaria y altruista en las zonas más necesitadas de atención médica de todo el mundo.