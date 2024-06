Profesor estadounidense, acusado de manipular datos para un ensayo de un fármaco contra el alzheimer

Por Luc Cohen y Marisa Taylor

28 jun (Reuters) - Un profesor de medicina estadounidense ha sido acusado de fraude por supuestamente presentar datos falsos para obtener millones de dólares de fondos públicos destinados a la investigación de un fármaco para tratar la enfermedad de Alzheimer.

Los fiscales federales declararon el viernes que Hoau-Yan Wang, de 67 años, falsificó datos incluidos en solicitudes de subvención a los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por su sigla en inglés) en su nombre y en el de una empresa farmacéutica de Austin (Texas) que cotiza en la bolsa y de la que era asesor.

Los NIH concedieron a Wang, profesor de la facultad de medicina de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por su sigla en inglés), alrededor de 16 millones de dólares entre 2017 y 2021, dijeron los fiscales. Los fiscales no nombraron a la empresa, pero se ajusta a la descripción de Cassava Sciences, que incluye a Wang como consultor. Cassava no fue acusada de irregularidades. En 2021, dos médicos no afiliados a Cassava alegaron que la investigación en la que se basaba su medicamento contra el Alzheimer, llamado simufilam, se basaba en datos manipulados y tergiversados.

Cassava afirmó en un comunicado que Wang trabajó en el "desarrollo inicial" del fármaco, pero que "no participó en los ensayos de fase 3 de simufilam de la empresa". Un ensayo de fase 3 se refiere a una prueba a gran escala en fase tardía. La empresa declaró el 10 de mayo que más de 735 pacientes habían participado en el ensayo de fase 3 de simufilam. Un abogado de Cassava declaró a Reuters en 2022 que las acusaciones sobre la investigación de simufilam eran "falsas y engañosas", y que la empresa había atendido las peticiones de información de las agencias gubernamentales. Las acciones de Cassava subieron de 7 dólares en enero de 2021 a más de 135 dólares en julio de 2021 gracias a las esperanzas de los inversores de que la empresa estuviera a punto de lograr un gran avance en el tratamiento del Alzheimer, una forma común de demencia. Las acciones se desplomaron tras cuestionarse los resultados de sus investigaciones. El viernes por la tarde, las acciones cayeron más de un 40%, a 11 dólares.

(Reportaje de Luc Cohen en Nueva York y Marisa Taylor en Washington; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters