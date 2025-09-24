Profesora apuñalada por alumno fascinado con "ideologías nazis" se encuentra estable: ministra francesa

PARÍS, 24 sep (Reuters) - Una profesora que fue apuñalada por un alumno fascinado por las "ideologías nazis" en un centro de enseñanza media del noreste de Francia se encuentra en estado estable, declaró el miércoles a la prensa la ministra de Educación.

"Todavía está siendo tratada en el hospital. Fue sometida a una primera operación y está en observación en el hospital, pero su vida no corre peligro", dijo Elisabeth Borne a la prensa.

Los medios franceses informaron de que la profesora de música fue apuñalada en la cara por un alumno durante la clase y que las autoridades detuvieron a un sospechoso de 14 años poco después. El sospechoso se apuñaló a sí mismo acto seguido y también fue hospitalizado, según la emisora BFM.

La seguridad en las escuelas francesas ha sido objeto de intenso debate en los últimos años. En junio, el entonces primer ministro, François Bayrou, dijo que el gobierno iba a probar a añadir pórticos de seguridad en las escuelas después de que un auxiliar fue apuñalado durante un registro de mochilas.

En 2020, el asesinato del profesor Samuel Paty después de que mostró a sus alumnos caricaturas del profeta Mahoma en una clase sobre libertad de expresión provocó un revuelo político.

"Este joven había sido identificado por su fascinación por las ideologías nazis", dijo Borne, pero añadió que "no se trataba de un joven conocido por ser violento".

Jacky Wolfarth, alcalde de la ciudad de Benfeld, donde tuvo lugar el ataque, dijo que el colegio fue evacuado y describió el incidente a los periodistas como "aislado".

La prefectura declinó hacer comentarios y la gendarmería y el fiscal local no respondieron de inmediato a las peticiones de comentarios. (Reporte de Makini Brice; reporte adicional de Dominique Vidalon y Geert De Clercq; editado en español por Carlos Serrano)