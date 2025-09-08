Profesora reflexiona sobre la "depresión docente" al inicio de curso: "Todos los septiembre son como volver a empezar"

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

Septiembre es sinónimo de volver a la rutina. Tras las vacaciones, toca reajustar horarios, recuperar la normalidad y adaptarse de nuevo al ritmo de trabajo. Una sensación compartida por muchos profesionales que, después del descanso, sienten el peso de empezar de cero. En el caso de los profesores, esa vuelta tiene un matiz añadido: no solo regresan a sus centros educativos, sino que, en muchos casos, estrenan clases, grupos de alumnos y, a veces, incluso colegios. Cada septiembre es, en cierto modo, un nuevo comienzo que exige preparación, energía y adaptación.

Así lo explica Raquel, una profesora sevillana conocida en redes como @rrusa4, que ha compartido en TikTok una reflexión sobre lo que ella llama "la depresión docente" al inicio del curso escolar. Con sus palabras ha puesto voz a un sentimiento que comparten muchos compañeros de profesión y que suele generar incomprensión fuera del ámbito educativo.

DEPRESIÓN DOCENTE

"Todos los septiembre son como volver a empezar", resume la docente en su vídeo, donde detalla cómo cada inicio de curso se parece más a incorporarse a un trabajo nuevo que a retomar el que ya se tenía antes de las vacaciones.

En su reflexión, Raquel contrasta la vuelta al trabajo de la mayoría de los profesionales con la de los docentes. "Cuando tú te vas de vacaciones en tu trabajo normal, sabes que después de 15 días te reincorporas a lo mismo de siempre", explica. Sin embargo, en la enseñanza la realidad es distinta: "Nosotros no tenemos esa cosa. Cada año es como si empezáramos en una empresa nueva".

Esto se debe a que septiembre suele traer consigo cambios de centro, nuevos cursos y grupos diferentes de alumnos, lo que convierte la reincorporación en un proceso de adaptación continua. Incluso cuando se repite en el mismo colegio, las dinámicas cambian: nuevos retos educativos, familias distintas y la responsabilidad de construir de cero la relación con cada clase.

Por eso, Raquel admite que el inicio de curso puede resultar "depresivo" para muchos maestros y profesores. No porque no les guste su trabajo, sino por la sensación de tener que empezar de nuevo cada año, con la carga de preparación y la incertidumbre que eso supone. "Al final todos los años estás iniciando un nuevo trabajo, aunque repitas centro o, aunque no lo repitas, pero siempre es como un volver a empezar", resume en su vídeo.

Su mensaje ha conectado con algunos usuarios en redes sociales --especialmente docentes-- que se han visto reflejados en sus palabras. También ha despertado comentarios de personas ajenas al sector que reconocen no haber pensado nunca en la enseñanza desde esa perspectiva, junto a otros que no comparten su visión y consideran que se trata de una exageración, teniendo en cuenta lo que consideran otras ventajas, como contar con más vacaciones al año que otros sectores.