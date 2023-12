Por Brad Brooks

10 dic (Reuters) - Varios cientos de profesores de la Universidad de Harvard firmaron el domingo una petici贸n pidiendo a los administradores de la escuela que no cedan a la presi贸n pol铆tica para despedir a su presidenta por su testimonio ante el Congreso sobre el antisemitismo en el campus.

Al menos 570 profesores firmaron una petici贸n redactada en t茅rminos concisos, que fue entregada el domingo por la tarde a la Corporaci贸n de Harvard, compuesta por 13 miembros y facultada para despedir a la presidenta de la universidad, Claudine Gay. Seg煤n un coautor de la petici贸n, m谩s profesores manifestaron su deseo de firmarla.

La presi贸n sobre Gay ha aumentado durante el fin de semana, despu茅s de que la presidenta de la Universidad de Pensilvania, Liz Magill, dimiti贸 el s谩bado.

Gay, Magill y la presidenta del Instituto Tecnol贸gico de Massachusetts, Sally Kornbluth, testificaron la semana pasada ante una comisi贸n de la C谩mara de Representantes de Estados Unidos sobre el aumento del antisemitismo en los campus universitarios tras el estallido de la guerra entre Israel y Ham谩s en octubre.

Las tres no quisieron dar una respuesta "s铆" o "no" a la pregunta de la representante republicana Elise Stefanik sobre si hacer un llamamiento al genocidio de los jud铆os violar铆a los c贸digos de conducta de sus escuelas en relaci贸n con la intimidaci贸n y el acoso, diciendo que ten铆an que considerarlo tomando en cuenta las protecciones a la libertad de expresi贸n.

M谩s de 70 legisladores estadounidenses firmaron una carta exigiendo que los consejos de administraci贸n de las tres universidades destituyan a los presidentes, alegando su descontento con su testimonio.

Pero Alison Frank Johnson, profesora de historia de Harvard y coautora de la petici贸n entregada a la corporaci贸n de la universidad, rechaz贸 las peticiones politizadas de destituci贸n de Gay.

"Tengo la impresi贸n de que mucha gente no sabe cu谩nto apoyo tiene, como acad茅mica, colega y administradora, dentro de la universidad, incluso de personas que a veces no est谩n de acuerdo con ella", escribi贸 Frank Johnson en un correo electr贸nico. "No queremos perderla por una maniobra pol铆tica". (Reporte de Brad Brooks en Longmont, Colorado; edici贸n de Javier L贸pez de L茅rida)