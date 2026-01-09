Prófugo líder rebelde colombiano llama a la unidad a guerrillas para enfrentar a EEUU

BOGOTÁ, 9 ene (Reuters) - El principal líder de la mayor disidencia de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) propuso a otros grupos rebeldes unirse para combatir lo que denominó "intervencionismo" de Estados Unidos en la región.

El llamado de Néstor Gregorio Vera, más conocido por su nombre de guerra como "Iván Mordisco", se conoció en un video divulgado el jueves por redes sociales después de la incursión de tropas estadounidenses en Caracas, que terminó con la captura y derrocamiento del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"La sombra del águila intervencionista se cierne sobre todos por igual. Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias", dijo Lozada en un video en el que apareció vestido con uniforme camuflado y rodeado por dos guerrilleros fuertemente armados.

"El destino nos grita que es hora de juntarnos. No somos fuerzas dispersas, somos herederos de una misma causa. Tejamos la unidad en la acción y forjemos el gran bloque insurgente que hará retroceder a los enemigos de la patria grande", agregó en el video, cuya autenticidad fue confirmada por el grupo rebelde. (Luis Jaime Acosta)