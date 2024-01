09/01/2024 ProFuturo y Teach For All formarán a 8.000 docentes de 5 países para reducir la brecha digital en zonas vulnerables. ProFuturo, el programa de innovación educativa con tecnología impulsado por Fundación Telefónica y la Fundación 'la Caixa', y miembros de la red internacional Teach For All formarán a 8.000 docentes en cinco países (Camboya, Chile, Colombia, Kenya y Zimbabwe), con el fin de contribuir a reducir la brecha digital en la educación en entornos vulnerables. POLITICA SOCIEDAD PROFUTURO Y LA RED TEACH FOR ALL

