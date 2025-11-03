Programa de la 4ª jornada de la Liga de Campeones y clasificación

Programa de la 4ª jornada del grupo único de la Liga de Campeones europea, que se disputó entre martes y miércoles, y tabla de clasificación:

- Martes:

(17:45 GMT) Slavia Praga - Arsenal

Nápoles - Eintracht Fráncfort

(20:00 GMT) Liverpool - Real Madrid

Tottenham - FC Copenhague

Atlético de Madrid - Union St-Gilloise

Bodo/Glimt - Mónaco

Juventus - Sporting de Lisboa

París SG - Bayern Múnich

Olympiacos - PSV Eindhoven

- Miércoles:

(17:45 GMT) Pafos FC - Villarreal

Qarabag - Chelsea

(20:00 GMT) Manchester City - Borussia Dortmund

Newcastle - Athletic

Benfica - Bayer Leverkusen

Ajax - Galatasaray

FC Brujas - Barcelona

Inter - Kairat Almaty

Marsella - Atalanta

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. París SG 9 3 3 0 0 13 3

2. Bayern Múnich 9 3 3 0 0 12 2

3. Inter 9 3 3 0 0 9 0

4. Arsenal 9 3 3 0 0 8 0

5. Real Madrid 9 3 3 0 0 8 1

6. Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 12 7

7. Manchester City 7 3 2 1 0 6 2

8. Newcastle 6 3 2 0 1 8 2

9. Barcelona 6 3 2 0 1 9 4

10. Liverpool 6 3 2 0 1 8 4

11. Chelsea 6 3 2 0 1 7 4

12. Sporting de Lisboa 6 3 2 0 1 7 4

13. Qarabag 6 3 2 0 1 6 5

14. Galatasaray 6 3 2 0 1 5 6

15. Tottenham 5 3 1 2 0 3 2

16. PSV Eindhoven 4 3 1 1 1 8 6

17. Atalanta 4 3 1 1 1 2 5

18. Marsella 3 3 1 0 2 6 4

19. Atlético de Madrid 3 3 1 0 2 7 8

20. FC Brujas 3 3 1 0 2 5 7

21. Athletic 3 3 1 0 2 4 7

22. Eintracht Fráncfort 3 3 1 0 2 7 11

23. Nápoles 3 3 1 0 2 4 9

24. Union St-Gilloise 3 3 1 0 2 3 9

25. Juventus 2 3 0 2 1 6 7

26. Bodo/Glimt 2 3 0 2 1 5 7

27. Mónaco 2 3 0 2 1 3 6

28. Slavia Praga 2 3 0 2 1 2 5

29. Pafos FC 2 3 0 2 1 1 5

30. Bayer Leverkusen 2 3 0 2 1 5 10

31. Villarreal 1 3 0 1 2 2 5

32. FC Copenhague 1 3 0 1 2 4 8

33. Olympiacos 1 3 0 1 2 1 8

34. Kairat Almaty 1 3 0 1 2 1 9

35. Benfica 0 3 0 0 3 2 7

36. Ajax 0 3 0 0 3 1 11

NOTA: los ocho primeros de clasifican a octavos de final. Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.

