Programa de la 4ª jornada de la Liga de Campeones y clasificación
- 1 minuto de lectura'
Programa de la 4ª jornada del grupo único de la Liga de Campeones europea, que se disputó entre martes y miércoles, y tabla de clasificación:
- Martes:
(17:45 GMT) Slavia Praga - Arsenal
Nápoles - Eintracht Fráncfort
(20:00 GMT) Liverpool - Real Madrid
Tottenham - FC Copenhague
Atlético de Madrid - Union St-Gilloise
Bodo/Glimt - Mónaco
Juventus - Sporting de Lisboa
París SG - Bayern Múnich
Olympiacos - PSV Eindhoven
- Miércoles:
(17:45 GMT) Pafos FC - Villarreal
Qarabag - Chelsea
(20:00 GMT) Manchester City - Borussia Dortmund
Newcastle - Athletic
Benfica - Bayer Leverkusen
Ajax - Galatasaray
FC Brujas - Barcelona
Inter - Kairat Almaty
Marsella - Atalanta
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. París SG 9 3 3 0 0 13 3
2. Bayern Múnich 9 3 3 0 0 12 2
3. Inter 9 3 3 0 0 9 0
4. Arsenal 9 3 3 0 0 8 0
5. Real Madrid 9 3 3 0 0 8 1
6. Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 12 7
7. Manchester City 7 3 2 1 0 6 2
8. Newcastle 6 3 2 0 1 8 2
9. Barcelona 6 3 2 0 1 9 4
10. Liverpool 6 3 2 0 1 8 4
11. Chelsea 6 3 2 0 1 7 4
12. Sporting de Lisboa 6 3 2 0 1 7 4
13. Qarabag 6 3 2 0 1 6 5
14. Galatasaray 6 3 2 0 1 5 6
15. Tottenham 5 3 1 2 0 3 2
16. PSV Eindhoven 4 3 1 1 1 8 6
17. Atalanta 4 3 1 1 1 2 5
18. Marsella 3 3 1 0 2 6 4
19. Atlético de Madrid 3 3 1 0 2 7 8
20. FC Brujas 3 3 1 0 2 5 7
21. Athletic 3 3 1 0 2 4 7
22. Eintracht Fráncfort 3 3 1 0 2 7 11
23. Nápoles 3 3 1 0 2 4 9
24. Union St-Gilloise 3 3 1 0 2 3 9
25. Juventus 2 3 0 2 1 6 7
26. Bodo/Glimt 2 3 0 2 1 5 7
27. Mónaco 2 3 0 2 1 3 6
28. Slavia Praga 2 3 0 2 1 2 5
29. Pafos FC 2 3 0 2 1 1 5
30. Bayer Leverkusen 2 3 0 2 1 5 10
31. Villarreal 1 3 0 1 2 2 5
32. FC Copenhague 1 3 0 1 2 4 8
33. Olympiacos 1 3 0 1 2 1 8
34. Kairat Almaty 1 3 0 1 2 1 9
35. Benfica 0 3 0 0 3 2 7
36. Ajax 0 3 0 0 3 1 11
NOTA: los ocho primeros de clasifican a octavos de final. Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.
