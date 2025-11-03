Programa de la 4ª jornada de la Liga de Campeones y clasificación

LA NACION

El trofeo de la Champions League, que este año se define en Madrid
Programa de la 4ª jornada del grupo único de la Liga de Campeones europea, que se disputó entre martes y miércoles, y tabla de clasificación:

- Martes:

(17:45 GMT) Slavia Praga - Arsenal

Nápoles - Eintracht Fráncfort

(20:00 GMT) Liverpool - Real Madrid

Tottenham - FC Copenhague

Atlético de Madrid - Union St-Gilloise

Bodo/Glimt - Mónaco

Juventus - Sporting de Lisboa

París SG - Bayern Múnich

Olympiacos - PSV Eindhoven

- Miércoles:

(17:45 GMT) Pafos FC - Villarreal

Qarabag - Chelsea

(20:00 GMT) Manchester City - Borussia Dortmund

Newcastle - Athletic

Benfica - Bayer Leverkusen

Ajax - Galatasaray

FC Brujas - Barcelona

Inter - Kairat Almaty

Marsella - Atalanta

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. París SG 9 3 3 0 0 13 3

2. Bayern Múnich 9 3 3 0 0 12 2

3. Inter 9 3 3 0 0 9 0

4. Arsenal 9 3 3 0 0 8 0

5. Real Madrid 9 3 3 0 0 8 1

6. Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 12 7

7. Manchester City 7 3 2 1 0 6 2

8. Newcastle 6 3 2 0 1 8 2

9. Barcelona 6 3 2 0 1 9 4

10. Liverpool 6 3 2 0 1 8 4

11. Chelsea 6 3 2 0 1 7 4

12. Sporting de Lisboa 6 3 2 0 1 7 4

13. Qarabag 6 3 2 0 1 6 5

14. Galatasaray 6 3 2 0 1 5 6

15. Tottenham 5 3 1 2 0 3 2

16. PSV Eindhoven 4 3 1 1 1 8 6

17. Atalanta 4 3 1 1 1 2 5

18. Marsella 3 3 1 0 2 6 4

19. Atlético de Madrid 3 3 1 0 2 7 8

20. FC Brujas 3 3 1 0 2 5 7

21. Athletic 3 3 1 0 2 4 7

22. Eintracht Fráncfort 3 3 1 0 2 7 11

23. Nápoles 3 3 1 0 2 4 9

24. Union St-Gilloise 3 3 1 0 2 3 9

25. Juventus 2 3 0 2 1 6 7

26. Bodo/Glimt 2 3 0 2 1 5 7

27. Mónaco 2 3 0 2 1 3 6

28. Slavia Praga 2 3 0 2 1 2 5

29. Pafos FC 2 3 0 2 1 1 5

30. Bayer Leverkusen 2 3 0 2 1 5 10

31. Villarreal 1 3 0 1 2 2 5

32. FC Copenhague 1 3 0 1 2 4 8

33. Olympiacos 1 3 0 1 2 1 8

34. Kairat Almaty 1 3 0 1 2 1 9

35. Benfica 0 3 0 0 3 2 7

36. Ajax 0 3 0 0 3 1 11

NOTA: los ocho primeros de clasifican a octavos de final. Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.

bur/mcd/iga

