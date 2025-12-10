Programa de la 6ª jornada de la Europa League y clasificación
Programa de los partidos de la 6ª jornada de la Europa League que se disputarán...
Programa de los partidos de la 6ª jornada de la Europa League que se disputarán este jueves y clasificación:
(17:45 GMT) Ludogorets (BUL) - PAOK (GRE)
Stuttgart (GER) - Maccabi Tel Aviv (ISR)
Young Boys (SUI) - Lille (FRA)
Sturm Graz (AUT) - Estrella Roja (SRB)
Niza (FRA) - Sporting de Braga (POR)
Dinamo Zagreb (CRO) - Betis (ESP)
Ferencváros (HUN) - Glasgow Rangers (SCO)
FC Utrecht (NED) - Nottingham (ENG)
Midtjylland (DEN) - Genk (BEL)
(20:00 GMT) Panathinaikos (GRE) - Viktoria Pílsen (CZE)
FC Steaua (RUM) - Feyenoord (NED)
Celta (ESP) - Bolonia (ITA)
Friburgo (GER) - Salzburgo (AUT)
Lyon (FRA) - Go Ahead Eagles (NED)
Basilea (SUI) - Aston Villa (ENG)
Brann Bergen (NOR) - Fenerbahçe SK (TUR)
Oporto (POR) - Malmö FF (SWE)
Celtic de Glasgow (SCO) - Roma (ITA)
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Lyon 12 5 4 0 1 11 2
2. Midtjylland 12 5 4 0 1 12 5
3. Aston Villa 12 5 4 0 1 8 3
4. Friburgo 11 5 3 2 0 8 3
5. Betis 11 5 3 2 0 8 3
6. Ferencváros 11 5 3 2 0 9 5
7. Sporting de Braga 10 5 3 1 1 9 5
8. Oporto 10 5 3 1 1 7 4
9. Genk 10 5 3 1 1 7 5
10. Celta 9 5 3 0 2 11 7
11. Lille 9 5 3 0 2 10 6
12. Stuttgart 9 5 3 0 2 8 4
13. Viktoria Pílsen 9 5 2 3 0 6 2
14. Panathinaikos 9 5 3 0 2 9 7
15. Roma 9 5 3 0 2 7 5
16. Nottingham 8 5 2 2 1 9 5
17. PAOK 8 5 2 2 1 10 7
18. Bolonia 8 5 2 2 1 7 4
19. Brann Bergen 8 5 2 2 1 6 3
20. Fenerbahçe SK 8 5 2 2 1 5 5
21. Celtic de Glasgow 7 5 2 1 2 7 8
22. Estrella Roja 7 5 2 1 2 4 5
23. Dinamo Zagreb 7 5 2 1 2 7 10
24. Basilea 6 5 2 0 3 7 7
25. Ludogorets 6 5 2 0 3 8 11
26. Young Boys 6 5 2 0 3 7 12
27. Go Ahead Eagles 6 5 2 0 3 4 9
28. Sturm Graz 4 5 1 1 3 4 7
29. Salzburgo 3 5 1 0 4 5 10
30. Feyenoord 3 5 1 0 4 4 9
31. FC Steaua 3 5 1 0 4 3 8
32. FC Utrecht 1 5 0 1 4 2 7
33. Glasgow Rangers 1 5 0 1 4 2 9
34. Malmö FF 1 5 0 1 4 2 10
35. Maccabi Tel Aviv 1 5 0 1 4 1 14
36. Niza 0 5 0 0 5 4 12
bur-mcd
