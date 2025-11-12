Programa de la quinta y sexta fechas de la eliminatoria de Concacaf
Programa de los partidos correspondientes a la quinta y sexta fechas (las dos últimas) de las eliminatorias de Concacaf para el Mundial de Norteamérica 2026.
Partidos de la quinta fecha (jueves 13 de noviembre)
Grupo A
En Ciudad de Guatemala, Guatemala-Panamá (02:00 GMT del viernes 14)
En Paramaribo, Surinam-El Salvador (22:00 GMT)
Grupo B
En Puerto España, Trinidad y Tobago-Jamaica (00:00 GMT del viernes 14)
En Hamilton, Bermudas-Curazao (00:00 GMT del viernes 14)
Grupo C
En Managua, Nicaragua-Honduras (02:00 GMT del viernes 14)
En Willemstad, Haití-Costa Rica (02:00 GMT del viernes 14)
Partidos de la sexta fecha (martes 18 de noviembre)
Grupo A
En Ciudad de Panamá, Panamá-El Salvador (01:00 GMT del miércoles 19)
En Ciudad de Guatemala, Guatemala-Surinam (01:00 GMT del miércoles 19)
Grupo B
En Kingston, Jamaica-Curazao (01:00 GMT del miércoles 19)
En Puerto España, Trinidad y Tobago-Bermudas (01:00 GMT del miércoles 19)
Grupo C
En San José, Costa Rica-Honduras (01:00 GMT del miércoles 19)
En Willemstad, Haití-Nicaragua (01:00 GMT del miércoles 19)
