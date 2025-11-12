LA NACION

Programa de la quinta y sexta fechas de la eliminatoria de Concacaf

Programa de los partidos correspondientes a la quinta y sexta fechas (las dos últimas) de las eliminatorias de Concacaf para...

Programa de la quinta y sexta fechas de la eliminatoria de Concacaf
Programa de los partidos correspondientes a la quinta y sexta fechas (las dos últimas) de las eliminatorias de Concacaf para el Mundial de Norteamérica 2026.

Partidos de la quinta fecha (jueves 13 de noviembre)

Grupo A

En Ciudad de Guatemala, Guatemala-Panamá (02:00 GMT del viernes 14)

En Paramaribo, Surinam-El Salvador (22:00 GMT)

Grupo B

En Puerto España, Trinidad y Tobago-Jamaica (00:00 GMT del viernes 14)

En Hamilton, Bermudas-Curazao (00:00 GMT del viernes 14)

Grupo C

En Managua, Nicaragua-Honduras (02:00 GMT del viernes 14)

En Willemstad, Haití-Costa Rica (02:00 GMT del viernes 14)

Partidos de la sexta fecha (martes 18 de noviembre)

Grupo A

En Ciudad de Panamá, Panamá-El Salvador (01:00 GMT del miércoles 19)

En Ciudad de Guatemala, Guatemala-Surinam (01:00 GMT del miércoles 19)

Grupo B

En Kingston, Jamaica-Curazao (01:00 GMT del miércoles 19)

En Puerto España, Trinidad y Tobago-Bermudas (01:00 GMT del miércoles 19)

Grupo C

En San José, Costa Rica-Honduras (01:00 GMT del miércoles 19)

En Willemstad, Haití-Nicaragua (01:00 GMT del miércoles 19)

