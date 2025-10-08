Programa de la tercera y cuarta fechas de la eliminatoria de Concacaf
Programa de los partidos correspondientes a la tercera y cuarta fechas de las eliminatorias de Concacaf para el Mundial de Norteamérica 2026.
Partidos de la tercera fecha (jueves 9 y viernes 10 de octubre)
Grupo A
En Paramaribo, Surinam-Guatemala (21:00 GMT del viernes 10)
En San Salvador, El Salvador-Panamá (01:00 GMT del sábado 11)
Grupo B
En Devonshire, Bermudas-Trinidad y Tobago (22:00 GMT del viernes)
En Willemstad, Curazao-Jamaica (11:00 GMT del viernes)
Grupo C
En San Pedro Sula, Honduras-Costa Rica (02:00 GMT del viernes)
En Managua, Nicaragua-Haití (00:00 GMT del viernes)
Partidos de la cuarta fecha (lunes 13 y martes 14 de octubre)
Grupo A
En Panamá, Panamá-Surinam (01:00 GMT del miércoles 15)
En San Salvador, El Salvador-Guatemala (02:00 GMT del miércoles 15)
Grupo B
En Willemstad, Curazao-Trinidad y Tobago (23:00 GMT del martes 14)
En Kingston, Jamaica-Bermudas (00:00 GMT del miércoles 15)
Grupo C
En Tegucigalpa, Honduras-Haití (00:00 GMT del martes 14)
En San José, Costa Rica-Nicaragua (02:00 GMT del martes 14 de octubre)
Clasificación
Grupo A Pts J G E P GF GC
1. Surinam 4 2 1 1 0 2 1
2. El Salvador 3 2 1 0 1 2 2
3. Panamá 2 2 0 2 0 1 1
4. Guatemala 1 2 0 1 1 1 2
Grupo B
1. Jamaica 6 2 2 0 0 6 0
2. Curazao 4 2 1 1 0 3 2
3. Trinidad y Tobago 1 2 0 1 1 0 2
4. Bermudas 0 2 0 0 2 2 7
Grupo C
1. Honduras 4 2 1 1 0 2 0
2. Costa Rica 2 2 0 2 0 4 4
3. Haití 2 2 0 2 0 3 3
4. Nicaragua 1 2 0 1 1 1 3
