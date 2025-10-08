Programa de la tercera y cuarta fechas de la eliminatoria de Concacaf

Programa de los partidos correspondientes a la tercera y cuarta fechas de las eliminatorias de Concacaf para el Mundial de Norteamérica 2026.

Partidos de la tercera fecha (jueves 9 y viernes 10 de octubre)

Grupo A

En Paramaribo, Surinam-Guatemala (21:00 GMT del viernes 10)

En San Salvador, El Salvador-Panamá (01:00 GMT del sábado 11)

Grupo B

En Devonshire, Bermudas-Trinidad y Tobago (22:00 GMT del viernes)

En Willemstad, Curazao-Jamaica (11:00 GMT del viernes)

Grupo C

En San Pedro Sula, Honduras-Costa Rica (02:00 GMT del viernes)

En Managua, Nicaragua-Haití (00:00 GMT del viernes)

Partidos de la cuarta fecha (lunes 13 y martes 14 de octubre)

Grupo A

En Panamá, Panamá-Surinam (01:00 GMT del miércoles 15)

En San Salvador, El Salvador-Guatemala (02:00 GMT del miércoles 15)

Grupo B

En Willemstad, Curazao-Trinidad y Tobago (23:00 GMT del martes 14)

En Kingston, Jamaica-Bermudas (00:00 GMT del miércoles 15)

Grupo C

En Tegucigalpa, Honduras-Haití (00:00 GMT del martes 14)

En San José, Costa Rica-Nicaragua (02:00 GMT del martes 14 de octubre)

Clasificación

Grupo A Pts J G E P GF GC

1. Surinam 4 2 1 1 0 2 1

2. El Salvador 3 2 1 0 1 2 2

3. Panamá 2 2 0 2 0 1 1

4. Guatemala 1 2 0 1 1 1 2

Grupo B

1. Jamaica 6 2 2 0 0 6 0

2. Curazao 4 2 1 1 0 3 2

3. Trinidad y Tobago 1 2 0 1 1 0 2

4. Bermudas 0 2 0 0 2 2 7

Grupo C

1. Honduras 4 2 1 1 0 2 0

2. Costa Rica 2 2 0 2 0 4 4

3. Haití 2 2 0 2 0 3 3

4. Nicaragua 1 2 0 1 1 1 3

jjr/fj/ag