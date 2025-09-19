Programa de los Mundiales de Ciclismo en ruta de Ruanda
Programa de los Mundiales de ciclismo en ruta, que comienzan el domingo en Kigali (todo...
Programa de los Mundiales de ciclismo en ruta, que comienzan el domingo en Kigali (todo en horario GMT):
- Domingo 21 septiembre
08h10 – 10h55: contrarreloj femenina, 31,2 km
11h45 – 14h50: contrarreloj masculina, 40,6 km
- Lunes 22 septiembre
08h35 – 10h45: contrarreloj Sub-23 femenina, 22,6 km
11h35 – 14h30: contrarreloj Sub-23 masculina, 31,2 km
- Martes 23 septiembre
08h45 – 10h45: contrarreloj junior femenina, 18,3 km
12h00 – 14h30: contrarreloj junior masculina, 18,3 km
- Miércoles 24 septiembre
10h30 – 15h00: contrarreloj por equipos/relevo mixto, 41,8 km
- Jueves 25 septiembre
11h05 – 14h30: carrera en línea Sub-23 femenina, 119 km
- Viernes 26 septiembre
06h00– 09h15: carrera en línea junior masculina, 119 km
10h00– 14h25: carrera en línea Sub-23 masculina, 164 km
- Sábado 27 septiembre
06h20– 08h40: carrera en línea junior femenina, 74 km
10h05– 14h45: carrera en línea mujeres, 164 km
- Domingo 28 septiembre
07h45– 14h45: carrera en línea hombres, 267 km
jk/iga/pm
