Programa de los Mundiales de Ciclismo en ruta de Ruanda

Programa de los Mundiales de ciclismo en ruta, que comienzan el domingo en Kigali (todo en horario GMT):

- Domingo 21 septiembre

08h10 – 10h55: contrarreloj femenina, 31,2 km

11h45 – 14h50: contrarreloj masculina, 40,6 km

- Lunes 22 septiembre

08h35 – 10h45: contrarreloj Sub-23 femenina, 22,6 km

11h35 – 14h30: contrarreloj Sub-23 masculina, 31,2 km

- Martes 23 septiembre

08h45 – 10h45: contrarreloj junior femenina, 18,3 km

12h00 – 14h30: contrarreloj junior masculina, 18,3 km

- Miércoles 24 septiembre

10h30 – 15h00: contrarreloj por equipos/relevo mixto, 41,8 km

- Jueves 25 septiembre

11h05 – 14h30: carrera en línea Sub-23 femenina, 119 km

- Viernes 26 septiembre

06h00– 09h15: carrera en línea junior masculina, 119 km

10h00– 14h25: carrera en línea Sub-23 masculina, 164 km

- Sábado 27 septiembre

06h20– 08h40: carrera en línea junior femenina, 74 km

10h05– 14h45: carrera en línea mujeres, 164 km

- Domingo 28 septiembre

07h45– 14h45: carrera en línea hombres, 267 km

