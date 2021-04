Programa de vacunación COVID-19 en Brasil, en riesgo por inasistencias a segunda dosis

Por Pedro Fonseca

RIO DE JANEIRO, 23 abr (Reuters) - El programa de vacunación COVID-19 de Brasil está en riesgo por las personas que no se presentan para su segunda inyección, con 1,5 millones de ciudadanos que no han llegado a las citas para la dosis de seguimiento necesaria para maximizar la protección, según el Ministerio de Salud.

Los especialistas dicen que esto es particularmente preocupante después de que un reciente estudio del mundo real en Chile descubrió que la vacuna Sinovac Biotech COVID-19, que ha representado alrededor del 80% del programa de Brasil, tiene solo un 16% de efectividad después de una sola inyección.

"Sin las dos dosis, no obtenemos ni una protección completa ni una protección de larga duración", dijo a Reuters Juárez Cunha, director de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones. "Necesitamos que la gente haga el ciclo completo".

Hasta esta semana, más personas estaban muriendo en Brasil por COVID-19 que en cualquier otra parte del mundo. El presidente Jair Bolsonaro ha sido ampliamente criticado por oponerse a las medidas de confinamiento y promover remedios como la hidroxicloroquina, que brindan poco o ningún beneficio. India ahora ha superado a Brasil en muertes diarias.

En total, el COVID-19 ha cobrado más de 380.000 vidas en Brasil, la segunda cifra de muertos más alta del mundo detrás de Estados Unidos.

El programa de vacunación del país también ha incumplido repetidamente los objetivos debido a la escasez de dosis resultante de los retrasos en la entrega de ingredientes activos de China e India.

Ahora, el hecho de que las personas no se presenten para su segunda dosis es una preocupación adicional.

Los especialistas y autoridades involucrados en la campaña dijeron que la baja participación parecía deberse a una mala comunicación, ya que las personas no sopesaron la importancia del segundo refuerzo o simplemente se olvidaron de cuándo debían ir.

En algunos casos, dijeron, es posible que las personas también se hayan desanimado por una fuerte reacción a la primera dosis, que con frecuencia puede causar fiebre de corta duración y dolores corporales. También ha habido largas filas en algunos sitios de vacunas, lo que puede ser una desventaja para los grupos prioritarios vulnerables al COVID-19.

El Ministerio de Salud ha dicho que está al tanto del problema, pero no ha descrito qué está haciendo para abordarlo. No respondió a una solicitud de comentarios sobre por qué tantas personas no recibían su segunda dosis.

(Reporte de Pedro Fonseca; escrito por Stephen Eisenhammer; Editado en español por Gabriela Donoso)