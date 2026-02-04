Programa del Torneo Seis Naciones de rugby y palmarés histórico
Programa de la edición 2026 del Torneo Seis Naciones de rugby, que comienza este jueves (en hora GMT):
. 1ª JORNADA
- Jueves, 5 de febrero
(20h10) Francia - Irlanda
- Sábado, 7 de febrero
(14h10) Italia - Escocia
(16h40) Inglaterra - Gales
. 2ª JORNADA
- Sábado, 14 de febrero
(14h10) Irlanda - Italia
(16h40) Escocia - Inglaterra
- Domingo, 15 de febrero
(15h10) Gales - Francia
. 3ª JORNADA
- Sábado, 21 de febrero
(14h10) Inglaterra - Irlanda
(16h40) Gales - Escocia
- Domingo, 22 de febrero
(15h10) Francia - Italia
. 4ª JORNADA
- Viernes, 6 de marzo
(20h10) Irlanda - Gales
- Sábado, 7 de marzo
(14h10) Escocia - Francia
(16h40) Italia - Inglaterra
. 5ª JORNADA
- Sábado, 14 de marzo
(14h10) Irlanda - Escocia
(16h40) Gales - Italia
(20h10) Francia - Inglaterra
. PALMARÉS
Estos fueron los diez últimos vencedores del Torneo de las Seis Naciones de rugby, cuya edición de 2026 comienza este jueves:
2025: Francia
2024: Irlanda
2023: Irlanda (Grand Slam)
2022: Francia (Grand Slam)
2021: Gales
2020: Inglaterra
2019: Gales (Grand Slam)
2018: Irlanda (Grand Slam)
2017: Inglaterra
2016: Inglaterra (Grand Slam)
. Número de títulos en esta competición, en su formato actual y los anteriores:
Inglaterra: 39 (de ellos 13 Grand Slam)
Gales: 39 (12 Grand Slam)
Francia: 27 (10 Grand Slam)
Irlanda: 24 (4 Grand Slam)
Escocia: 22 (3 Grand Slam)
Italia: ningún título
NOTA: Grand Slam hace referencia a un pleno de victorias en los partidos disputados en una misma edición.
bur-mcd