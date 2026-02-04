LA NACION

Programa del Torneo Seis Naciones de rugby y palmarés histórico

Programa de la edición 2026 del Torneo Seis  Naciones de rugby, que comienza este jueves...

Programa de la edición 2026 del Torneo Seis  Naciones de rugby, que comienza este jueves (en hora GMT):

. 1ª JORNADA

- Jueves, 5 de febrero

(20h10) Francia - Irlanda

- Sábado, 7 de febrero

(14h10) Italia - Escocia

(16h40) Inglaterra - Gales

. 2ª JORNADA

- Sábado, 14 de febrero

(14h10) Irlanda - Italia

(16h40) Escocia - Inglaterra

- Domingo, 15 de febrero

(15h10) Gales - Francia

. 3ª JORNADA

- Sábado, 21 de febrero

(14h10) Inglaterra - Irlanda

(16h40) Gales - Escocia

- Domingo, 22 de febrero

(15h10) Francia - Italia

. 4ª JORNADA

- Viernes, 6 de marzo

(20h10) Irlanda - Gales

- Sábado, 7 de marzo

(14h10) Escocia - Francia

(16h40) Italia - Inglaterra

. 5ª JORNADA

- Sábado, 14 de marzo

(14h10) Irlanda - Escocia

(16h40) Gales - Italia

(20h10) Francia - Inglaterra

. PALMARÉS

Estos fueron los diez últimos vencedores del Torneo de las Seis Naciones de rugby, cuya edición de 2026 comienza este jueves:

2025: Francia

2024: Irlanda

2023: Irlanda (Grand Slam)

2022: Francia (Grand Slam)

2021: Gales

2020: Inglaterra

2019: Gales (Grand Slam)

2018: Irlanda (Grand Slam)

2017: Inglaterra

2016: Inglaterra (Grand Slam)

. Número de títulos en esta competición, en su formato actual y los anteriores:

Inglaterra: 39 (de ellos 13 Grand Slam)

Gales: 39 (12 Grand Slam)

Francia: 27 (10 Grand Slam)

Irlanda: 24 (4 Grand Slam)

Escocia: 22 (3 Grand Slam)

Italia: ningún título

NOTA: Grand Slam hace referencia a un pleno de victorias en los partidos disputados en una misma edición.

