Prohens asistirá este viernes a la presentación de la final de la Copa Intercontinental 2025
Palma, 9 Oct. 2025 (Europa Press) - La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este viernes al acto de presentación de la final de la Copa Intercontinental 2025 que se disputará entre los equipos Illes Balears Palma Futsal y el Club Atlético Peñarol, de Uruguay. Durante el acto, que tendrá lugar a las 12.30 horas en el Consolat de Mar, intervendrán la presidenta del Ejecutivo; el organizador de Mundo do Futsal, Anderson de Andrade; el director general del Palma Futsal, José Tirado, y el presidente de la Federación de Fútbol de Baleares, Jordi Horrach. La presentación finalizará con una fotografía de grupo con el trofeo de la Copa Intercontinental.
