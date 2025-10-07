Prohens reclama "mirada larga" ante el reto demográfico tras llegar al límite tanto en turistas como en migrantes

Palma, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reclamado este martes "mirada larga" ante el reto del crecimiento poblacional que está experimentado Baleares tras haber llegado al límite, ha subrayado, tanto en el número de visitantes en verano como en el número de migrantes que llegan de manera irregular.

Así lo ha pedido en su discurso en la primera jornada del Debate de Política General en el Parlament.

La líder del Ejecutivo autonómico ha expresado la necesidad de abordar el reto demográfico "de manera inaplazable".

Prohens ha instado a analizar la cuestión ampliando el foco y abordando con perspectiva la cuestión poblacional.

"No podemos abordar las necesidades de nuestros servicios, la situación de los recursos o las políticas de vivienda, si no encaramos el crecimiento poblacional que han sufrido y al que se enfrentan nuestras Islas: si no lo hacemos, todo lo que hagamos corre el riesgo de acabar diluido en esfuerzos estériles", ha argumentado.

Ante este escenario, Prohens ha instado a abordar la problemática sobre la respuesta a las necesidades derivadas del crecimiento poblacional ya experimentado, la estrategia para un cambio de patrón que frene la actual tendencia de crecimiento poblacional y la defensa y la protección de la identidad y la cultura del archipiélago.

Ha matizado, sin embargo, que esto se hará "dentro de las limitaciones" que fija el marco competencial, atendiendo al hecho de que la política migratoria corresponde al Estado y que Baleares forma parte de una Unión Europea que consagra la libre circulación de bienes y personas dentro del espacio Schengen.

