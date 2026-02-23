Prohíben a embajador de EEUU en Francia reunirse con miembros del Gobierno francés

PARÍS, 23 feb (Reuters) - Al embajador de Estados Unidos en Francia, Charles Kushner, se le prohibió reunirse con miembros del Gobierno francés tras no presentarse en el Ministerio de Asuntos Exteriores más temprano el lunes, dijeron fuentes diplomáticas

Kushner había sido citado por sus comentarios sobre el asesinato de un activista de extrema derecha francés la semana pasada

"Tras la publicación por parte de la Embajada de Estados Unidos de comentarios sobre una tragedia ocurrida en Francia y que atañe únicamente a nuestro debate público nacional -y que nos negamos a permitir que sea explotado-, el embajador Charles Kushner fue citado hoy al Ministerio. No se presentó", añadió la fuente

El activista de extrema derecha francés Quentin Deranque fue golpeado hasta la muerte en una pelea con presuntos activistas de extrema izquierda, en un incidente que conmocionó al país y que ha sido calificado como "el momento Charlie Kirk de Francia", en referencia al tiroteo del año pasado del activista conservador estadounidense

La Embajada de Estados Unidos en Francia y la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos dijeron que estaban monitorizando el caso y advirtieron en X que "la izquierda radical violenta estaba en aumento" y debería ser tratada como una amenaza a la seguridad pública

"Ante esta aparente incomprensión de las expectativas básicas de un embajador que tiene el honor de representar a su país, el ministro solicitó que se le prohibiera el acceso directo a los miembros del Gobierno francés", añadió la fuente

Ésta fue la segunda vez que Kushner no se presenta tras ser citado. En agosto de 2025, se le pidió que diera explicaciones en la Cancillería francesa tras haber expresado públicamente su preocupación por el aumento de actos antisemitas en Francia y criticado a las autoridades por no hacer lo suficiente para combatirlos. (Reporte de Michel Rose; editado en español por Lucila Sigal)