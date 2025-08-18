Prohibición de acceso a estadios a acusado de insultos racistas a Semenyo

El aficionado del Liverpool que profirió insultos racistas al jugador ghanés del Bournemouth Antoine Semenyo, el viernes en Anfield, tiene prohibido el acceso a los estadios de fútbol en Inglaterra mientras continúa abierta la investigación, anunció este lunes la policía.

Este seguidor del Liverpool de 47 años fue expulsado de Anfield luego de que el partido fuera interrumpido en el minuto 29, después de que Semenyo informase al árbitro de que había recibido insultos racistas por parte de un hincha.

El aficionado fue detenido el sábado y posteriormente liberado, pero con la prohibición de "asistir a cualquier partido de fútbol oficial en Reino Unido", indicó la policía.

Tampoco puede acercarse a un estadio "a menos de una milla" (1,6 km), precisó el comunicado policial, y añadió que la investigación "sigue en curso y en colaboración estrecha con el club".

El defensa y capitán del Liverpool, el neerlandés Virgil Van Dijk, calificó el incidente de "vergüenza" e hizo un llamamiento para "educar a las generaciones jóvenes" contra el racismo.

Semenyo, por su parte, declaró que el incidente, ocurrido en el primer partido de la Premier League (con victoria 4-2 para el Liverpool) le marcará "para siempre".

"No debido a las palabras de una persona, sino porque toda la familia del fútbol se ha unido" para apoyarlo, explicó el sábado a través de sus redes sociales.