Prohibición de viaje de Trump deja a hinchas de Senegal y Costa de Marfil en limbo para el Mundial

TÁNGER, Marruecos (AP) — Los aficionados de dos de las naciones más importantes en el fútbol africano han visto sus planes para el Mundial trastocados debido a una prohibición de viaje impuesta por la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

Senegal y Costa de Marfil fueron añadidos en diciembre a la lista de países con restricciones parciales de entrada a Estados Unidos, que es coanfitrión del torneo del 11 de junio al 19 de julio junto con Canadá y México.

Los aficionados que animan a los dos equipos de África Occidental en la actual Copa Africana de Naciones en Marruecos se sintieron consternados por las restricciones, que en términos efectivos impiden que aquéllos que no tienen ya visas viajen a Estados Unidos para ver el Mundial.

"No sé por qué el presidente estadounidense querría que equipos de ciertos países no participen. Si ése es el caso, no debería aceptar ser anfitrión del Mundial", afirmó el aficionado senegalés Djibril Gueye a The Associated Press en Tánger, Marruecos.

"Depende de Estados Unidos proporcionar las condiciones, los medios y los recursos para permitir que los países clasificados puedan ir y apoyar a su equipo", expresó Gueye.

Trump citó "deficiencias en el control y la evaluación" como la principal razón para las suspensiones. Los aficionados de Irán y Haití, otros dos países que se han clasificado para el Mundial, también tendrán prohibido entrar a Estados Unidos —fueron incluidos en la primera versión de la prohibición de viaje anunciada por la administración de Trump.

Las restricciones incluyen una excepción para jugadores, dirigentes y cuerpo técnico del equipo, así como familiares directos que viajan al Mundial, pero no se ha hecho ninguna concesión para los seguidores.

"Realmente queremos participar, pero no sabemos cómo", dijo Fatou Diedhiou, presidenta de un grupo de aficionadas senegalesas. "Ahora sólo esperamos porque el Mundial aún no está aquí, tal vez cambien de opinión. No lo sabemos. Esperamos y vemos".

Sheikh Sy apoyó a Senegal en el último Mundial en Catar y estaba decidido a encontrar una manera de llegar a Estados Unidos.

"Hemos viajado a todas partes con nuestro equipo porque somos los aficionados nacionales de Senegal", dijo. "Así que, dado que Senegal se ha clasificado para el Mundial, absolutamente tenemos que ir".

Esperando una solución

Senegal, que ha llegado a las semifinales de la Copa Africana, juega su primer partido del Mundial en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el 16 de junio contra Francia, cuatro días antes de enfrentarse a Noruega en el mismo recinto. Su último partido de la fase de grupos es en Toronto el 26 de junio contra el ganador del repechaje entre Bolivia, Surinam e Irak.

Costa de Marfil también tiene dos partidos en Estados Unidos, comenzando contra Ecuador en Filadelfia el 14 de junio y terminando la actividad del grupo allí el 25 de junio contra Curazao después de enfrentarse a Alemania en Toronto.

El entrenador de Costa de Marfil, Emerse Faé, se mostró optimista de que se pueda encontrar una solución para los seguidores. Señaló que los aficionados marfileños enfrentaron un obstáculo similar para llegar a Marruecos para la Copa Africana, al imponerse un requisito de visa antes del torneo.

"Al final, todo fue muy bien, y pudieron venir siempre que tuvieran entradas para ver los partidos. Creo que las cosas se resolverán para el momento del Mundial", dijo Faé a la AP en el hotel del equipo en Marrakech.

"Es una celebración, el fútbol es una celebración, y para mí, sería una verdadera pena, especialmente porque el Mundial sólo ocurre cada cuatro años. Sería una verdadera pena no dejar que nuestros seguidores vengan y experimenten esta celebración", expresó Faé.

Apoyo limitado

Senegal y Costa de Marfil enfrentan la perspectiva de jugar con el apoyo limitado de aficionados que son residentes legales de Estados Unidos, ya tienen visas o tienen doble nacionalidad con países que no están afectados por la prohibición de viaje.

El extremo marfileño Yan Diomande dijo que había poco que los jugadores pudieran hacer. No es su país, y su enfoque está únicamente en lo que sucede en la cancha.

"Está bien para nosotros, podemos jugar sin seguidores", dijo Diomande a la AP. "Lo más importante es ganar cada partido y luchar por cada partido".

El capitán del equipo, Franck Kessie, estuvo de acuerdo, al comentar que dependía de los políticos encontrar una solución.

"También hay un comité de eventos gestionado por la Federación de Fútbol de Costa de Marfil, así que creo que junto con el gobierno, pondremos cosas en marcha para facilitar las cosas a nuestros seguidores", dijo Kessie.

Costos elevados

La prohibición de viaje no es el único obstáculo que enfrentan los aficionados de Costa de Marfil y Senegal que desearían ir al Mundial.

Un aficionado senegalés que llevaba una máscara de león dijo que puede viajar a Estados Unidos porque también tiene ciudadanía francesa, pero no lo hará "por una cuestión de convicción política" y debido al alto costo de las entradas.

"Tengo la impresión de que todo se trata del mundo de los negocios. Ignoraron completamente el aspecto de base", dijo el aficionado, quien se identificó simplemente como Pape.

La aficionada marfileña Tan Detopeu comentó en Casablanca que temía que el equipo tuviera poco apoyo en Estados Unidos porque pocos seguidores marfileños pueden permitirse las entradas.

"Incluso si no hubiera problema de prohibición, no creo que mucha gente hubiera ido al Mundial tampoco porque es algo caro", indicó Detopeu.

