Prolífico actor y director norman lloyd muere a los 106 años

Por Bill Trott

LOS ÁNGELES, 11 mayo (Reuters) - El actor, productor y director estadounidense Norman Lloyd, cuya carrera de más de 80 años incluyó colaboraciones con leyendas como Charlie Chaplin y Orson Welles, murió a los 106 años, reportaron el martes Variety y Deadline Hollywood.

Variety dijo que el amigo de Lloyd y productor Dean Hargrove confirmó su muerte y agregó que falleció el martes en su casa de Los Ángeles. Deadline Hollywood informó que falleció mientras dormía. Reuters no pudo confirmar la noticia de forma independiente.

Lloyd interpretó durante mucho tiempo al Dr. Auschlander en el drama de televisión ambientado en un hospital "St. Elsewhere" en la década de 1980.

Su última aparición en una película como actor fue en la comedia de 2015 "Trainwreck", protagonizada por Amy Schumer y dirigida por Judd Apatow.

"(Lloyd) iluminaba el set cada momento en el que estaba en él", escribió Apatow en Vanity Fair en esa época.

Lloyd también actuó en la película de Martin Scorsese "La Edad de la Inocencia" de 1993 e interpretó al director del colegio al que se oponía Robbin Williams en "La Sociedad de los Poetas Muertos" de 1989.

En el documental de 2007 "Who Is Norman Lloyd", el productor de televisión Tom Fontana, quien trabajó con él en "St. Elsewhere", describió a Lloyd como una combinación de Peter Pan y Father Time.

Era la historia viviente del entretenimiento. Con sus maneras eruditas, le encantaba entretener al público con historias de sus partidos de tenis regulares con Chaplin, su amistad con Gregory Peck y Alfred Hitchcock, sus trabajos con el director francés Jean Renoir y la actriz Ingrid Bergman y su relato de haberle dado a Stanley Kubrick uno de sus primeros trabajos en cine.

Lloyd aparece en las primeras imágenes que sobrevivieron de la televisión estadounidense, un segmento de "The Streets of New York" de 1939. Fue su primer crédito en la pantalla.

Nunca dejó de jugar al tenis hasta sufrir una caída a los 100 años y seguía conduciendo a los 99. Lloyd y su esposa Peggy tuvieron dos hijos y estuvieron casados durante 75 años hasta su muerte a los 98 años en 2011.

(Reporte de Jill Serjeant. Editado en español por Lucila Sigal)

