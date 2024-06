Prolongado apagón causa enojo y preocupación en Puerto Rico

COAMO, Puerto Rico (AP) — Las localidades del centro y sur de Puerto Rico están luchando por recuperarse de un prolongado apagón que obligó a las autoridades del territorio estadounidense a activar un equipo de respuesta de emergencia el lunes y solicitar la distribución de alimentos para los necesitados.

El apagón ocurrió hace más de una semana, dejando a decenas de miles de clientes sin electricidad después de que un transformador que había superado dos veces su vida útil colapsara.

Funcionarios de Luma Energy, que opera la transmisión y distribución para la autoridad de energía de Puerto Rico, han dicho que las reparaciones podrían tardar más de un mes. El anuncio provocó una amplia indignación, especialmente porque el apagón ha interrumpido el servicio de agua y ocurre en medio de advertencias por calor excesivo, con la temporada de huracanes del Atlántico recién comenzando.

Algunos políticos están exigiendo que el gobernador Pedro Pierluisi declare un estado de emergencia.

“Los ciudadanos de Santa Isabel, Coamo y Aibonito no pueden aguantar un día más sin luz”, dijo el senador de Puerto Rico Héctor Santiago Torres. “Esta situación es insostenible”.

Más del 40% de los 3,2 millones de personas en Puerto Rico viven por debajo del nivel de pobreza, y no todos pueden permitirse generadores o reemplazar electrodomésticos costosos dañados por los apagones.

“A mí se me dañó la nevera por lo de los volteos y tuve que botar toda la comida que se me dañó”, dijo Carmen Franco, de 68 años, mientras hablaba sobre el rugido de los generadores en la localidad sureña de Coamo, donde se unió a decenas que esperaban un almuerzo gratuito el sábado.

Los funcionarios habían transformado una escuela de música en una enorme cocina donde la gente cocinaba arroz con pollo, entregando cientos de almuerzos a áreas de difícil acceso en la localidad, donde casi una quinta parte de la población tiene más de 65 años.

“Evidentemente, para esto no nos hemos preparado”, dijo el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla. Le dijo a The Associated Press que los residentes ya están luchando con un alto costo de vida y “no les sobra para guardar”.

Un residente, Carlos Ávila, de 51 años, dijo que le costó comunicarse con su cardiólogo durante el fin de semana para que le enviaran una receta de presión arterial a la farmacia porque las líneas telefónicas estaban caídas como resultado de los apagones.

“Llevo más de una semana esperando que se envíe el refill a la farmacia”, dijo.

Los apagones crónicos han plagado a Puerto Rico desde que el huracán María azotó en septiembre de 2017 como una tormenta de categoría 4 y arrasó la ya frágil red de la isla. Pero el apagón más reciente ha persistido más que la mayoría.

Puerto Rico depende de plantas de energía que utilizan carbón, petróleo y gas natural para generar aproximadamente el 97% de la electricidad de la isla, y los esfuerzos para cambiar a energía renovable avanzan lentamente.

Además, una junta de control federal que supervisa las finanzas de la isla ha impugnado la política de medición neta, que compensa a los hogares equipados con energía solar por sus contribuciones a la red, argumentando que socava la independencia de los reguladores energéticos. Los defensores de la energía solar advierten que ello podría obstaculizar la adopción de sistemas solares y baterías en azoteas, especialmente para las comunidades de bajos ingresos, poniendo en peligro el progreso de la isla hacia sus objetivos de energía renovable.

No se ha emitido un fallo sobre el desafío legal.

Madelyn Vives, una cuidadora de 52 años y madre de dos hijos, dijo que los apagones afectan más a la población mayor de Puerto Rico. Su padre, que no puede caminar, vive en una casa que ella ha estado visitando más a menudo para llevarle comida.

“Yo trato de conseguir los más almuerzos que pueda para mi familia… pero si lo que me dan es uno pues se lo doy a papi”, dijo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP